Van Kalmthout start Indy 500 op P7, polerecord McLaughlin

Dat Rinus van Kalmthout mocht deelnemen aan de Fast Twelve was al een wonder, aangezien hij een dag eerder hard crashte in het eerste segment van de kwalificatie. De monteurs van Ed Carpenter Racing slaagden erin de wagen met startnummer 21 binnen drie uur te herstellen, waarna Van Kalmthout op de valreep naar P11 ging en zich zodoende plaatste voor de Fast Twelve.

In die Fast Twelve werd gestreden om deelname aan de Fast Six, de sessie waarin uiteindelijk de zes voorste posities op de grid invulling zouden krijgen. Het lukte Van Kalmthout net niet om de Fast Six te bereiken. Hij kwam over vier ronden tot een gemiddelde snelheid van 232,610 mijl per uur, waarmee hij op de zevende positie eindigde. Het verschil met P6, van Santino Ferrucci, was 0,123 mijl per uur.

Van Kalmthout: “Monteurs elke dag biertje verschuldigd”

Van Kalmthout, in de Verenigde Staten beter bekend als ‘VeeKay’, is blij met zijn resultaat. “Dit is Indy”, reageert de coureur uit Hoofddorp. “Het ene moment sta je met je rug tegen de muur, het andere moment kan je opgelucht ademhalen. Ik ben ontzettend tevreden met een zevende startplaats, ik kan met een gerust gevoel zeggen dat ik het maximale eruit heb gehaald."

“Na hun fenomenale werk op zaterdag ben ik mijn monteurs de komende week eigenlijk elke dag wel één biertje verschuldigd”, grapt Van Kalmthout na het puike herstelwerk van zijn team op zaterdag. “Aangezien de reservewagen niet op een dusdanige manier was gefinetuned als mijn eigen bolide, wilden we natuurlijk het liefst alles repareren om weer met de bekende auto op pad te kunnen. Ik ben trots op het hele team dat het is gelukt. Op zondag konden we een extra stap voorwaarts zetten en P7 is een topresultaat.”

“Vanaf de derde startrij kunnen we zeker meestrijden om de voorste posities, al moet ik erkennen dat de wagens van Penske wel van een andere planeet lijken, zo snel zijn ze. Gelukkig is de Indianapolis 500 lang en zwaar, waardoor de einduitslag zich nooit zomaar van tevoren laat raden. Ik ga er alles aan doen om met de bokaal en de melk naar huis te gaan. Ik heb er zin in”, besluit Van Kalmthout strijdvaardig.

McLaughlin op pole met record

Het Penske ‘van een andere planeet’ waar Van Kalmthout op doelt, eiste in de Fast Six de volledige eerste startrij voor zich op. Scott McLaughlin pakte de pole-position met een gemiddelde snelheid van 234,220 mijl per uur, een record voor een Indy 500-pole. Het algehele kwalificatierecord op de Indianapolis Motor Speedway is overigens nog steeds in handen van Arie Luyendyk: hij ging in 1996 rond in 236,986 mph, alleen deed hij dat in een sessie die níét om de pole-position ging.

Will Power kwalificeerde zich als tweede met een gemiddelde snelheid van 233,917 mijl per uur, Josef Newgarden completeerde in de derde Penske de voorste startrij met 233,808 mph. Alexander Rossi, Kyle Larson en Ferrucci staan voor Van Kalmthout op de tweede rij. Achteraan, in de Last Chance-kwalificatie, overleefde Nolan Siegel de schifting niet. In een poging zichzelf te redden crashte de rookie, waardoor hij aanstaande zondag toeschouwer is bij de 108ste editie van de Indy 500. Die begint rond 18.30 uur Nederlandse tijd.