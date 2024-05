Rinus van Kalmthout hoopt zich voor het vierde opeenvolgende jaar op de eerste startrij te kwalificeren voor de Indy 500, maar die aspiraties kregen zaterdag al in de openingsfase van de kwalificatie een flinke knauw. De coureur van Ed Carpenter Racing was als vierde van in totaal 34 coureurs aan de beurt om een tijd neer te zetten, maar hij crashte hard in bocht 3 van de Indianapolis Motor Speedway.

Daarbij liep de auto met startnummer 21 vooral aan de linker- en achterkant veel schade op, maar de monteurs van Ed Carpenter Racing leverden puik werk door de wagen hersteld te krijgen. In zijn volgende poging kwam Van Kalmthout tot een gemiddelde snelheid van 231,166 mijl per uur over vier ronden. In de slotfase liet de Hoofddorper zien dat hij nog een stuk harder kon, door rond te gaan in 232,419 mph. Daarmee zette hij zichzelf op P11, waarmee hij plaatsing voor de Fast Twelve afdwong.

“Wat een dag”, reageert Van Kalmthout, in de Verenigde Staten beter bekend als ‘VeeKay’, trots. “Het was een enorme achtbaan. Hartverscheurend om de dag zo te beginnen. De monteurs wisten de schade echter in minder dan drie uur te herstellen, dat is ongelooflijk. Daarna deden we een banker run, lieten we de wagen afkoelen, deden we in de slotfase nog een poging en nu eindigen we hier. Ik ben de hoop nooit verloren, maar ik had nooit verwacht dat we dit zouden bereiken. Dit is een prachtig verhaal, echt geweldig werk van de jongens. Zij zijn vandaag de echte winnaars.”

Van Kalmthout had na de crash enigszins last van zijn knie. “Het was best een harde klap, waarna mijn rechterknie een beetje pijn deed. Na twintig minuten was dat echter over. Het was meer de schrik. De pijn was niet mijn zorg, de auto wel”, vervolgt hij. Van Kalmthout blijft ambitieus voor het vervolg van de Indy 500. “We zijn hier voor de pole-position en om de race te winnen. Voor niets minder dan dat. We weten dat we er de wagen voor hebben. Dat had ik in voorgaande jaren ook, maar dit is eigenlijk een dag waarop je nergens zeker van kan zijn. We hebben iets heel moois gedaan.”

Team Penske domineerde de kwalificatie en eiste met Will Power (233,758 mph), Scott McLaughlin (233,332 mph) en Josef Newgarden (233,293 mph) de volledige top-drie voor zich op. Het Penske-trio en Van Kalmthout krijgen zondag in de Fast Twelve gezelschap van Alexander Rossi, Kyle Kirkwood, Kyle Larson, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci, Takuma Sato, Pato O’Ward en Ryan Hunter-Reay. In de Fast Twelve wordt gestreden om deelname aan de Fast Six, waarin uiteindelijk de strijd om pole-position wordt beslist.

De Fast Twelve begint zondag om 21.05 uur Nederlandse tijd, de Fast Six volgt om 23.25 uur. Tussendoor (vanaf 22.15 uur) vindt de Last Chance-kwalificatie plaats. Daarin knokken Katherine Legge, Marcus Ericsson, Graham Rahal en Nolan Siegel om de drie plekken op de laatste startrij. De langzaamste van dit kwartet kwalificeert zich dus niet voor de 108ste editie van de Indy 500, die volgende week zondag wordt verreden.

De uitslag van de kwalificatie voor de Indy 500: