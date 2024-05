Month of May: Het volledige schema voor de Indy 500 van 2024

Afgelopen weekend vond op de road course van de Indianapolis Motor Speedway al de Indy GP plaats, wat vaak wordt gezien als het voorgerecht voor wat er eind mei op de planning staat: de Indianapolis 500. De editie van 2024 is alweer nummer 108 en zal op 26 mei plaatsvinden, maar voor die tijd zal er genoeg actie op de baan te zien zijn. Ook dit jaar zal de kwalificatie weer spannend worden, aangezien de inschrijflijst 34 deelnemers telt terwijl er op de startgrid slechts plek is voor 33 coureurs. Kortom, op 'Bump Day' zal één coureur al voor de start van de Indy 500 het veld moeten ruimen. Even leek het deelnemersveld zelfs 35 deelnemers te tellen, maar Abel Motorsports moest de hoop op een inzending in de persoon van RC Enerson laten schieten.

Op dinsdag 14 mei gaan de voorbereidingen op de Indy 500 van start. Om 15.00 uur Nederlandse tijd zal het startsein gegeven worden voor de eerste training met een duur van twee uur. De middagsessie is van langere duur: deze loopt van 13.00 uur tot 18.00 uur lokale tijd, waardoor Nederlandse fans vanaf 19.00 uur kunnen inschakelen en tot middernacht kunnen genieten van de tweede training. Woensdag en donderdag volgen dan de derde en vierde vrije training, die zoals gebruikelijk van 12.00 uur tot 18.00 uur lokale tijd lopen. Voor de Nederlandse fan betekent dat dus dat deze trainingen om 18.00 uur beginnen en opnieuw tot middernacht doorlopen.

Op vrijdag 17 mei volgt dan de vijfde vrije training met dezelfde start- en eindtijd als de derde en vierde training. Wat dan wel anders is, is het feit dat dit bekendstaat als 'Fast Friday'. Dan worden de turbo's van de Honda- en Chevrolet-krachtbronnen van een boost van 1.3 bar naar 1.5 bar opgeschroefd. Daar blijven de auto's tot zondagavond mee rijden, want op zaterdag en zondag vinden de kwalificaties plaats. De coureurs proberen op Fast Friday in vier ronden, zonder hulp van de slipstream van andere auto's, te zien wat de snelheid voor de kwalificatie zal zijn.

Deze dag wordt afgesloten met de loting voor de kwalificatie. Over het algemeen willen de coureurs en teams zo vroeg mogelijk aan die run beginnen, aangezien de baantemperaturen dan nog lager liggen dan later op de dag. Toch is het met het weer in Indiana niet gegarandeerd dat het zo zal lopen en kan het zomaar 's ochtends juist heet zijn en de baan 's middags afkoelen met bewolking. Kortom, hier komt veel geluk om de hoek kijken.

Bump Day

Op zaterdagochtend wordt het gehele veld in tweeën gesplitst voor een laatste halfuur aan training voordat de kwalificatie om 11.00 uur lokale tijd, 17.00 uur in Nederland, wordt afgetrapt. Wanneer alle coureurs hun eerste pogingen gehad hebben, kunnen de teams uit twee rijen kiezen voor verdere pogingen. Coureurs in de Priority Lane (rij één) moeten hun kwalificatietijd inleveren, maar zullen zoals de naam doet vermoeden voorrang krijgen ten opzichte van coureurs in rij twee. Die is bedoeld voor coureurs die hun rondegemiddelde willen verbeteren, maar daar niet hun eerste kwalificatietijd voor willen opgeven.

Om 17.50 uur lokale tijd zit de kwalificatie erop en dan zijn de posities 13 tot en met 30 vastgelegd. Deze coureurs zullen zondag niet in actie komen. De top-twaalf en de laatste vier coureurs mogen zich wel melden. Zondag 19 mei krijgen de coureurs die nog steeds voor de pole-position kunnen gaan om 12.00 uur lokale tijd nog één vrije training van een uur. Na die sessie volgt nog een training van een uur, dit keer voor de vier coureurs die strijden om de laatste drie startplekken. Van 15.05 uur tot 16.05 uur vindt de kwalificatie voor de top-twaalf plaats. Dan worden de posities zeven tot en met twaalf vastgelegd. Zij mogen op slagvolgorde van de kwalificatie van zaterdag aan hun eerste poging beginnen. De zes snelste coureur gaan dan door naar de Fast Six-shootout om de eerste twee startrijen te bepalen.

Om 16.15 uur zullen de zogenaamde Last Chance Qualifiers strijden om de plaatsen 31 tot en met 33. Met een deelnemersveld van 34 valt er dus één coureur af op deze 'Bump Day'. Elke coureur krijgt gegarandeerd één poging en kan tot 17.15 uur meerdere pogingen ondernemen. De recentste kwalificatiesnelheid blijft in aanmerking komen voor de startopstelling totdat de tijd wordt teruggetrokken of de kwalificaties eindigen. Vervolgens worden om 17.25 uur in de Fast Six de eerste twee startrijen bepaald, inclusief de polesitter voor de 108ste editie van de Indy 500.

Start your engines

Na de kwalificatie gaan de motoren weer terug naar de racestand en worden op maandag 20 mei en vrijdag 24 mei (Carb Day) de laatste puntjes op de i gezet. Dan zijn namelijk de laatste vrije trainingen alvorens toegeleefd kan worden naar de Indy 500 van zondag 26 mei. Na training 9 vindt enkel nog een competitie plaats voor de pitcrews, de Pitstop Competition. De zaterdag staat volledig in het teken van de traditionele parade door Indianapolis. Zondag zullen de bekende Amerikaanse tradities plaatsvinden voor de start van de Indy 500, waaronder het gebed, het volkslied en de flypast. Vervolgens krijgen de coureurs het signaal om naar hun auto's te gaan en de motoren te starten, waarna rond 12.45 uur lokale tijd (18.45 uur in Nederland) de groene vlag gezwaaid wordt.

Tijdschema 108ste Indy 500 2024