Van Kalmthout in ‘Fast Nine’: “Het moeilijkste is achter de rug”

Van Kalmthout kwam zaterdagmiddag al vroeg in actie en noteerde in zijn eerste run een 2.35.767 (231.114 mijl per uur), oftewel bijna 372 kilometer per uur. Dat was lange tijd genoeg voor een plek in de top-drie. Tegen het eind doken er nog wat snelle namen onderdoor, maar aan het eind van de kwalificatie stond Van Kalmthout op een keurige zesde plaats. Het betekent dat hij zondag in actie mag komen tijdens de shootout, waarin de strijd om pole-position voor de 104de Indy 500 beslecht wordt.

Na afloop was er tevredenheid bij de Ed Carpenter Racing-coureur: “Het was een hele goede dag! Ik had gisteren wat geluk met de loting en m’n eerste run in de ochtend was sterk. Ik mocht als vierde naar buiten en ik denk dat de temperatuur ons goed geholpen heeft. We hebben een paar goede ronden gereden en waren gewoon heel constant. Ik was nogal verrast door de 231.7 [mijl per uur] in de eerste ronde. Daar ben ik erg blij mee.”

Niet alleen de teamgenoten van VeeKay grepen naast een plek in de Fast Nine, ook alle collega’s in een door Chevrolet aangedreven wagen haalden het niet. Het is voor de Hoofddorper een vertrouwensboost: “Dat is iets waar ik me goed door voel. Zondag krijgen we weer een nieuwe dag. Het voelt alsof het moeilijkste achter de rug is, maar het wachten duurt lang. Morgen kunnen we gewoon gaan en de kwalificatie doen. Tijdens de race gaat alles anders zijn, maar we hebben de beschikking over een goede racewagen. Ik heb er vertrouwen in.”

Zondagmiddag vindt er voor de rijders in de Fast Nine nog een laatste training plaats. De definitieve kwalificatie begint dan om 19.15 uur en is vanaf 19.00 uur live te zien op Ziggo Sport Racing. De 104de Indy 500 wordt volgende week zondag 23 augustus verreden.