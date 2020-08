Van Kalmthout naar shootout voor pole Indy 500, Andretti dominant

Zaterdagnamiddag vond op de oval van Indianapolis de eerste kwalificatie plaats, waarin bepaald werd welke negen rijders zondag terug mogen komen om voor de pole te knokken, en verder alle andere posities van 10 tot 33 werden ingevuld.

Rinus van Kalmthout had een gunstige loting en mocht al vroeg de baan op voor zijn kwalificatiepoging van vier opeenvolgende ronden, toen het nog iets minder warm was. Met de Dallara-Chevrolet van Ed Carpenter Racing ging Van Kalmthout, of VeeKay zoals hij in Amerika door het leven gaat, bij zijn Indy-debuut meteen als een raket de baan rond. De Nederlander klokte af met een gemiddelde snelheid van 231 mijl per uur, bijna 372 kilometer per uur, en dat bleek uiteindelijk goed voor de zesde plek en dus een plaats in de Fast Nine shootout van zondag.

"Ik was redelijk nerveus voordat ik in de wagen stapte, noem het gezonde zenuwen”, rapporteerde de Hoofddorper. "Maar toen het vizier naar beneden ging, was ik volledig gefocust. Mijn wagen lag geweldig, de balans was uitmuntend en snelheden over 370 kilometer per uur voelden gewoon comfortabel."

De snelste tijd was voor Marco Andretti, de kleinzoon van Mario Andretti die al sinds 2006 probeert om zijn grootvader op te volgen door de race te winnen. In een wagen van het Andretti-team bleef hij maar liefst drie teamgenoten voor, want de stal van Michael Andretti bezette de volledige top-vier. Het was niet alleen een demonstratie van Andretti, maar ook van motorbouwer Honda in het algemeen. VeeKay was de enige Chevrolet-rijder in de Fast Nine, wat zijn prestatie er alleen maar indrukwekkender op maakte.

Ex-winnaars Ryan Hunter-Reay en Alexander Rossi waren tweede en derde, gevolgd door James Hinchcliffe, die vorig jaar de race niet eens haalde maar nu als een part-time coureur bij Andretti wel over de juiste wagen beschikt.

Naast Van Kalmthout maakte andere rookie Alex Palou ook een goede beurt door zich in de top-negen te plaatsen. Ook Scott Dixon, Graham Rahal en Takuma Sato knokken zondag om de prestigieuze pole.

Alonso pas 26ste met Arrow McLaren SP

Minder goed verging het Fernando Alonso, die net zoals Hinchcliffe vorig jaar eruit werd gereden en niet bij de snelste 33 wagens was. Voor dat scenario hoefde dit jaar niemand te vrezen, want er waren door de coronacrisis slechts 33 inschrijvingen en dus hoefde niemand naar huis na de gevreesde Bump Day. Alonso begon deze week sterk met zijn wagen van Arrow McLaren SP, een samenwerking van McLaren het het bestaande team van Sam Schmidt, maar een crash tijdens de trainingen van donderdag gooide roet in het eten. Alonso ging de muur in bij bocht vier, wat heel wat schade opleverde. Die kon snel hersteld worden, maar met de reserveonderdelen op de Dallara-Chevrolet bleek zijn wagen toch wat aan snelheid te hebben ingeboet. Alonso zal volgende week zondag pas als 26ste starten.

Ook Team Penske moest als Chevrolet-bastion toezien hoe Honda meer snelheid in huis had. Van de vierkoppige armada heeft regerend IndyCar-kampioen Josef Newgarden nog een aardige uitgangspositie op P13. Will Power (22), de winnaar van vorig jaar Simon Pagenaud (25) en de terugkerende Helio Castroneves (28) hebben vanuit de buik van het peloton heel wat werk voor de boeg.