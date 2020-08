Indy 500: Deelnemerslijst, tijdschema, waar te bekijken

De Indy 500 vindt door het coronavirus voor het eerst in de geschiedenis niet in mei plaats. Het hoogtepunt van de Amerikaanse IndyCar moest uitzonderlijk naar augustus opschuiven. Al even ongebruikelijk is dat er dit jaar geen toeschouwers bij zullen zijn. Normaal gesproken worden de reusachtige tribunes op bevolkt door 300.000 enthousiaste fans, dit jaar blijft Indianapolis Motor Speedway leeg.

Ook het tijdschema is aangepast en ingekort voor dit jaar, waardoor er minder trainingsdagen zijn op de Speedway. De kwalificatie op zaterdag 16 en zondag 17 augustus zijn 's avonds te bekijken bij Ziggo Sport Racing. De race op zondag 23 augustus wordt vanaf 20.00u uitgezonden op Ziggo Sport.

Woensdag 12 augustus 17.00 – 19.00 Training – Oval veterans

19.00 – 21.00 Training – Rookies and refreshers

21.00 – 23.00 Training – alle wagens Donderdag 13 augustus 17.00 – 23.30 Training – alle wagens Vrijdag 14 augustus 17.00 – 23.30 Training – alle wagens met 150kPa kwalificatieboost Zaterdag 15 augustus 14.30 – 15.00 Training Groep 1

15.00 – 15.30 Training Groep 2

17.00 – 23.00 Kwalificatie (Live op Ziggo Sport Racing vanaf 21.00) Zondag 16 augustus 17.00 – 17.30 Training – Fast Nine

19.15 – 20.15 Kwalificatie – Fast Nine (Live op Ziggo Sport Racing vanaf 19.00)

21.30 – 23.59 Training – Alle wagens met 130kPa raceboost Vrijdag 21 augustus 17.00 – 19.00 Training – alle wagens (NBC Sports Gold, NBCSN simulcast 11.00am - 1.30pm) Zondag 23 augustus 20.14 “Drivers to your cars”

20.23 “Drivers start your engines”

20.30 Groene vlag (Live op Ziggo Sport)

Enkele dagen voor het begin van de eerste trainingen werd de deelnemerslijst nog aangevuld om tot het traditionele aantal van 33 starters te komen. Extra inschrijvingen zijn er dit jaar niet, dus er vindt geen spannende Bump Day plaats waarbij de traagste teams hun koffers moeten pakken. Geen drama zoals vorig jaar dus, toen Fernando Alonso en McLaren er niet in slaagden om zich te kwalificeren.

Behoudens ongelukken is Alonso er dit jaar dus zeker bij met Arrow McLaren SP en kan hij een gooi doen naar de Triple Crown. Ook Nederland is vertegenwoordigd op de startgrid door debutant Rinus van Kalmthout bij Ed Carpenter Racing. Regerend IndyCar-kampioen Josef Newgarden topt de deelnemerslijst als nummer 1, zijn Penske-teamgenoot Simon Pagenaud is de winnaar van vorig jaar. Naast Pagenaud staan er nog zeven voormalige winnaars aan de start met Helio Castroneves, Scott Dixon, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Takuma Sato en Will Power.

Deelnemerslijst Indianapolis 500 2020