De Indy 500 werd met veertien ronden, van de in totaal tweehonderd, te gaan stilgelegd na een akelige crash tussen Felix Rosenqvist en Kyle Kirkwood. Rosenqvist verloor de controle na een inhaalactie van Josef Newgarden in bocht 1, knalde tegen de muur en gleed ongecontroleerd door terug de baan op. Daar kon Kirkwood de Arrow McLaren niet ontwijken, waarop zijn linker achterwiel op hoge snelheid over de hoge omheining langs de baan vloog en richting de tribune leek te vliegen. Wonder boven wonder vloog de losgekomen band tussen de tribunes door en raakte niemand gewond - enkel een auto op de parkeerplaats erachter werd geraakt.

Het was het startsein van een chaotische slotfase van de 107e editie van de Indianapolis 500. Het veld zou oorspronkelijk met negen ronden te gaan losgelaten worden, maar door opstoppingen in het middenveld werd de eerste herstartpoging afgebroken. Een ronde later werd de race dan toch hervat, maar het duurde niet lang voordat er opnieuw chaos was. Dit keer was het Patricio O'Ward die op hoge snelheid in de muur vloog na contact met Marcus Ericsson, gevolgd door incidenten met Simon Pagenaud en Agustin Canapino. Vervolgens kwam er nog een herstart, maar nog voordat de leider over de streep kwam, ging het achterin fout met onder meer Ed Carpenter, Marco Andretti en Benjamin Pedersen.

Het veld werd met twee ronden te gaan naar binnen gehaald, waardoor er vraagtekens waren of de Indy 500 nog wel hervat zou worden onder de groene vlag, of dat deze onder de caution uitgereden zou worden. De wedstrijdleiding besloot echter om het veld na een halve ronde achter de pace car los te laten voor één allerlaatste ronde. Ericsson had de leiding in handen, maar dat was zeker niet de beste uitgangspositie. Team Penske-coureur Josef Newgarden had een goede run uit bocht 2, vloog voorbij aan de Zweedse Indy 500-winnaar van 2022 om voor het eerst de Indy 500 te winnen.

Het leidde uiteraard tot vreugde bij Newgarden en de Amerikaanse fans, die voor het eerst sinds 2016 een Amerikaanse coureur zagen winnen. Ericsson toonde zich na de race echter een stuk minder vrolijk. De oud-Formule 1-coureur was het niet eens met het besluit van de wedstrijdleiding om de race met nog één ronde te herstarten. "Ik vond het een oneerlijk en gevaarlijk einde van de race", uitte Ericsson na de wedstrijd zijn ongenoegen. "We hebben nog nooit een herstart direct vanuit de pitstraat gedaan. We kregen de banden niet op temperatuur. Het was een lastige manier om deze race te eindigen. Ik ben het niet helemaal eens met hoe zij dit aangepakt hebben."

"Er waren niet genoeg ronden om nog te doen wat wij hebben gedaan. Het is niet veilig om op koude banden de pits te verlaten voor een herstart wanneer het halve veld probeert om de baan op te gaan wanneer we de groene vlag naderen. Het is geen eerlijke of juiste manier om een race te eindigen, ik ben het er niet mee eens", beklaagde Ericsson zich, wetende dat hij voor een bijzondere prestatie had kunnen zorgen door twee keer op rij de Indy 500 te winnen. Helio Castroneves was de laatste coureur die daarin slaagde, in 2001 en 2002. Ericsson liep op deze manier een bonus van 420.000 dollar mis. "Ik had volgens mij een geweldige laatste herstart en verraste Josef. Ik behield de leiding richting bocht 1, maar ik kon deze vervolgens niet vasthouden. Het was niet genoeg, en dat is lastig te accepteren."