VeeKay baalt van kostbare fout in Indy 500: "Ontzettend zonde"

Rinus VeeKay stal in de kwalificatie voor de 107e editie van de Indy 500 nog de show door een indrukwekkend rondegemiddelde te noteren. Slechts vier duizendsten van een seconde over een afstand van vier ronden maakten het verschil tussen polesitter Alex Palou en VeeKay, die van de tweede plek mocht beginnen.

De Ed Carpenter Racing-coureur wisselde in de eerste stint regelmatig van leiding met Palou en ging uiteindelijk 24 ronden aan de leiding, maar liet de Spanjaard in de tweede stint vooral het vuile werk doen door achter hem te blijven rijden en zo meer brandstof te kunnen sparen. Toen na 92 ronden de eerste caution kwam, grepen de meeste coureurs dat moment aan om een derde pitstop te maken. Het zorgde voor flink wat drukte in de pitstraat. Ook VeeKay zat in het gedrang en reed weg na zijn pitstop, maar had veel wielspin, verloor de controle en knalde tegen de Ganassi-auto van Palou op. Na hulp van het team kon Palou wel weer aansluiten, maar een topklassering was nu ver weg. Ook voor VeeKay was dit incident een pijnlijke: hij kreeg een drive through-penalty en kwam daardoor op P28 terecht met een ruime achterstand van bijna een halve minuut.

De tweede helft van de race zou dus een inhaalrace worden voor de coureur uit Hoofddorp. Doordat het tempo vooraan door de focus op brandstof sparen laag lag, kon VeeKay de aansluiting weer vinden, maar moest zich toen nog door het verkeer naar voren vechten. Beetje bij beetje naderde hij de top-tien, mede door de chaotische slotfase waarin tot drie keer toe de rode vlag gezwaaid werd vanwege incidenten op de baan. De wedstrijdleiding wilde een finish onder de gele vlag voorkomen en riep het veld steeds naar binnen. Bij de laatste herstart, voor enkel de laatste ronde, begon VeeKay van de achtste plaats, maar hij werd nog ingehaald door teamgenoot Conor Daly en Colton Herta om na een enerverende dag als tiende over de streep te komen.

“We zaten er goed bij”, blikt VeeKay terug op de Indy 500. “In de eerste twee runs kon ik meestrijden om de koppositie en hield ik me voornamelijk bezig met het besparen van brandstof. De wagen was goed, al had ik hier en daar een beetje last van vibraties. Tijdens mijn derde pitstop zat ik naast Alex Palou toen ik op het gas ging, waarop de wagen uitbrak”, legt hij uit. "Zodoende kwam ik tegen Alex aan. Het was ontzettend zonde, want zonder die fout hadden we continu in de voorste regionen kunnen strijden. Uiteindelijk heb ik me vanaf plek 28 teruggevochten naar voren en ben ik zeer tevreden met het racetempo, maar een fout in deze wedstrijd wordt nu eenmaal afgestraft. Ik baal niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn team – dat keihard heeft gewerkt in de afgelopen weken."

VeeKay legt uit dat hij door wat verwarring niet optimaal aan de laatste herstart begon, wat de deur opende voor Daly en Herta om hem nog in te halen. "Ik ving de laatste herstart als achtste aan en had zicht op de jongens voor me. Ik wist echter niet zeker of de groene vlag al was gezwaaid, want ik kreeg er geen melding van. Zodoende kwamen enkele concurrenten langszij, die me bovendien bijna van de baan drukten. Gelukkig wist ik de ECR-Chevrolet in het rechte spoor te houden en ben ik in de top-tien gefinisht. Onder de streep ben ik trots op de manier hoe ik me naar voren heb geknokt, maar baal ik van die ene fout, want er had vandaag zoveel in kunnen zitten."