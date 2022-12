IndyCar krijgt eigen documentairereeks over weg naar Indy 500 2023

Sinds Netflix begin 2019 het eerste seizoen van Formula 1: Drive to Survive lanceerde, is de populariteit van de sport flink gestegen. De serie geeft fans een uniek kijkje achter de schermen bij de teams en coureurs en zij leren de sport zo op een andere manier kennen. In navolging van F1 kwam de MotoGP in 2022 ook met een eigen serie, die op Amazon Prime Video te zien is. Inmiddels dient de volgende documentairereeks over een raceklasse zich alweer aan: vanaf begin 2023 is 100 Days to Indy te zien, waarin de start van het IndyCar-seizoen 2023 en de weg naar de 107e editie van de Indianapolis 500 uitgebreid onder de loep worden genomen.

100 Days to Indy wordt een documentairereeks van zes afleveringen, die geproduceerd wordt door Penske Entertainment en VICE Media Group. Emmy Award-winnaar Patrick Dimon gaat de serie regisseren, terwijl de productie wordt geleid door Bryan Terry. Met de serie wil IndyCar laten zien wat ervoor nodig is om in de klasse te kunnen rijden, terwijl de kijkers ook een inkijkje krijgen in het leven van de coureurs, zowel op als naast de baan. Vanaf de lente van 2023 wordt de nieuwe serie in de Verenigde Staten uitgezonden op CW Network, waarna de afleveringen ook via VICE TV te zien zullen zijn. Ook wordt er op de wereldwijde social-kanalen van VICE aandacht besteed aan 100 Days to Indy.

"De Indy 500 is het meest unieke, opwindende en boeiende evenement ter wereld", zegt Mark Miles, president en CEO van Penske Entertainment. "Het is een ongeëvenaard spektakel, gevoed door ambitieuze, onverschrokken en boeiende persoonlijkheden. Deze serie geeft kijkers een zitplaats op de eerste rij zodra het raceseizoen begint en het aftellen naar Indy versnelt. Door de meeslepende creatieve lens en het enorme bereik van zowel VICE als The CW zullen we de geweldige competitie en het drama van de IndyCar Series naar een nieuwer en jonger publiek brengen."