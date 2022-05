Ganassi heerst ook in training Indy 500, Van Kalmthout op P25

Nadat Scott Dixon zich zondag voor de vijfde keer verzekerde van de pole-position voor de Indy 500, werden de auto’s voor de training van maandag voorzien van hun racemotor. In die training moesten de coureurs voor het eerst in de aanloop naar de race de pitingang bij het uitkomen van bocht 4 gebruiken, in plaats van de lange pitingang die voor bocht 3 al begint. Dat veroorzaakte enkele lastige momenten: J.R. Hildebrand blokkeerde bij het binnenrijden van de pits zijn beide voorwielen, terwijl bij Christian Lundgaard juist zijn achterwielen blokkeerden. Takuma Sato had intussen een momentje dat zijn auto uitbrak, maar hij wist de bolide van Dale Coyne Racing in het juiste spoor te houden.

Scott McLaughlin slaagde daar niet in toen hij zijn Team Penske-auto achterstevoren zette bij het wegrijden van zijn plek in de pits. De Nieuw-Zeelander had echter het geluk dat hij daarbij niets raakte en dus ook geen schade opliep. Wel was er flinke schade bij Dalton Kellett, die dit jaar de vervelende eer heeft dat hij als eerste coureur serieus is gecrasht in de aanloop naar de Indy 500. De Canadees van AJ Foyt Racing wilde buitenom bij de langzaam rijdende Romain Grosjean, waarbij hij spinde en stevig contact maakte met de muur. Kellett kon ongedeerd uitstappen, maar de schade aan zijn auto was aanzienlijk te noemen.

Qua rondetijden liet Chip Ganassi Racing opnieuw zien dat het tempo wel snor zit. Dixon en Alex Palou legden in de Fast Six beslag op de eerste twee startposities voor de Indy 500 en ook in de maandagse training was dat tweetal de snelste. De regerend kampioen uit Spanje was met een gemiddelde snelheid van 229,441 mijl per uur nipt sneller dan de zesvoudig IndyCar-kampioen, die zondag zijn vijfde pole op Indianapolis pakte. Jimmie Johnson maakte het feest compleet voor Ganassi door de derde tijd te noteren, voor Sato en de vierde Ganassi van Marcus Ericsson. Josef Newgarden was zesde, gevolgd door Conor Daly als beste rijder van Ed Carpenter Racing. Marco Andretti, Sage Karam en Simon Pagenaud voltooiden de top-tien. Rinus van Kalmthout was niet bezig met supersnelle rondetijden en vond zijn naam uiteindelijk op P25 terug.

De teams en coureurs krijgen nu drie dagen vrijaf tot de eerstvolgende training, die vrijdag plaatsvindt.