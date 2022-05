Dixon met record naar vijfde Indy 500-pole, Van Kalmthout derde

Zoals gebruikelijk vond de kwalificatie voor de Indianapolis 500 verdeeld over twee dagen plaats. Zaterdag draaide het om plaatsing voor de kwalificatie op zondag, waarin de twaalf beste startposities op het spel staan. Rinus van Kalmthout slaagde erin om zich bij de beste twaalf te plaatsen en deed dat zelfs door van iedereen het snelste gemiddelde over vier ronden te rijden. Met 233,655 mijl per uur als gemiddelde snelheid reed de coureur van Ed Carpenter Racing zelfs de derde snelste kwalificatierun ooit neer op Indianapolis Motor Speedway.

Fast Twelve: Ganassi en Ed Carpenter Racing domineren

In tegenstelling tot de afgelopen jaren bestaat de zondagse strijd om de Indy 500-pole uit twee sessies. Eerst komen alle twaalf geplaatste coureurs in actie om te proberen zich te plaatsen voor de beslissende Fast Six, waarin de pole-position op het spel staat. Als nummer twaalf van de zaterdag mocht Takuma Sato het spits afbijten. De tweevoudig Indy 500-winnaar werkte een behoorlijke run af en legde de lat na zijn vier kwalificatieronden op 231,670 mijl per uur. Penske-coureur Will Power mocht daarna een poging wagen, maar hij slaagde er niet in om sneller te zijn dan Sato.

Viervoudig polesitter Scott Dixon mocht daarna zijn run afwerken en de Nieuw-Zeelander stelde daarbij niet teleur. Met een gemiddelde van 233,510 mijl per uur nam hij de leiding over van Sato en ook was hij maar 0,1 mijl per uur langzamer dan Van Kalmthout op zaterdag. Dat de lat hiermee hoog was gelegd, bleek wel uit het feit dat iedereen zijn tanden zou stukbijten op dat gemiddelde. Van Kalmthout mocht als laatste een poging doen en kwam van iedereen het dichtste in de buurt van Dixon, maar hij zou uiteindelijk op 233,429 mijl per uur stranden.

Uiteindelijk bleek een gemiddelde van 233 mijl per uur ook noodzakelijk voor plaatsing voor de Fast Six, iets waar ook Alex Palou, Marcus Ericsson, Ed Carpenter en Tony Kanaan in slaagden. Zij voegden zich bij Dixon en Van Kalmthout. Voor Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, Romain Grosjean, Sato, Power en Jimmie Johnson kwam de kwalificatie na de Fast Twelve ten einde. Vooral Grosjean en Johnson zullen blij zijn dat zij hun run nog hebben kunnen afmaken, nadat beide coureurs tijdens hun run akelig dicht in de buurt van de muur in bocht 1 kwamen.

Uitslag kwalificatie Indy 500 - Fast Twelve

P Naam Snelheid (mph) Motor Team 1 Scott Dixon 233,510 Honda Chip Ganassi Racing 2 Rinus VeeKay 233,429 Chevrolet Ed Carpenter Racing 3 Alex Palou 233,347 Honda Chip Ganassi Racing 4 Marcus Ericsson 233,166 Honda Chip Ganassi Racing 5 Ed Carpenter 233,073 Chevrolet Ed Carpenter Racing 6 Tony Kanaan 233,022 Honda Chip Ganassi Racing 7 Pato O'Ward 232,705 Chevrolet Arrow McLaren SP 8 Felix Rosenqvist 232,182 Chevrolet Arrow McLaren SP 9 Romain Grosjean 231,999 Honda Andretti Autosport 10 Takuma Sato 231,670 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 11 Will Power 231,534 Chevrolet Team Penske 12 Jimmie Johnson 231,264 Honda Chip Ganassi Racing

Fast Six: Snelheidsrecord voor polesitter Dixon

De zes overgebleven coureurs – overigens allemaal onderdeel van Chip Ganassi Racing of Ed Carpenter Racing – kregen daarna in de Fast Six nog één kans om zich van een zo goed mogelijke startpositie te verzekeren. Net als in de Fast Twelve kwamen de coureurs in omgekeerde volgorde in actie, wat betekende dat Kanaan het spits mocht afbijten. De Braziliaan, die dit jaar alleen de Indy 500 afwerkt voor Ganassi, was iets langzamer dan in de eerste kwalificatiesessie op zondag en legde de lat op 232,372 mijl per uur. Daar bleef hij niet lang bovenaan mee staan, want Carpenter snelde meteen daarna naar een gemiddelde van 233,080 mijl per uur.

Met Ericsson en Palou was Chip Ganassi Racing daarna weer aan zet. De voormalig Formule 1-coureur uit Zweden verscheen als eerste op het asfalt en kwam niet aan de tijden van Carpenter, maar regerend kampioen Palou kreeg dat wel voor elkaar. Hij klokte 233,499 mijl per uur en verzekerde zich daarmee van een plek op de eerste startrij. Van Kalmthout mocht daarna zijn poging doen, maar met 233,385 mijl per uur kwam hij nipt tekort om Palou van de voorlopige pole te verdrijven. Toch zou de Spanjaard niet met de pole aan de haal gaan, want die eer ging naar teamgenoot Dixon.

De zesvoudig IndyCar-kampioen mocht als laatste de baan op na zijn snelste tijd in de Fast Twelve en hij stelde niet teleur. Dixon klokte met 234,046 mijl per uur over vier vliegende ronden en klokte daarmee de hoogste gemiddelde snelheid voor een polesitter in de geschiedenis van de Indy 500, een record dat sinds 1996 in handen was van Scott Brayton. Het gemiddelde is bovendien de tweede hoogste snelheid ooit over vier ronden, na het record van Arie Luyendyk (236,986 mijl per uur). Bovendien is het de vijfde Indy 500-pole in totaal en de tweede op rij voor Dixon, die op 29 mei de eerste startrij deelt met Palou en Van Kalmthout. Carpenter, Ericsson en Kanaan vormen de tweede rij.

P Naam Snelheid (mph) Motor Team 1 Scott Dixon 234,046 Honda Chip Ganassi Racing 2 Alex Palou 233,499 Honda Chip Ganassi Racing 3 Rinus VeeKay 233,385 Chevy Ed Carpenter Racing 4 Ed Carpenter 233,080 Chevy Ed Carpenter Racing 5 Marcus Ericsson 232,764 Honda Chip Ganassi Racing 6 Tony Kanaan 232,372 Honda Chip Ganassi Racing