Indy 500: Van Kalmthout imponeert in eerste kwalificatie

De 233,655 mijl per uur van Rinus van Kalmthout komt neer op 376,031 kilometer per uur en is een zeldzaam snel gemiddelde over vier ronden op de Indianapolis Motor Speedway. Slechts twee coureurs in de rijke geschiedenis van de Indy 500 waren ooit sneller: Arie Luyendijk (236,986 mijl per uur) en Scott Brayton (233,718), allebei in 1996. “Het is echt heel gaaf om nu twee Nederlanders in de top-vijf aller tijden te hebben”, reageerde Van Kalmthout na zijn topprestatie.

In het eerste kwalificatiedeel werden zaterdag de startposities dertien tot en met 33 bepaald voor de volgende week zondag verreden Indy 500. De top-twaalf plaatste zich voor het tweede segment, de zogeheten ‘Fast 12’. Daarin worden de startposities zeven tot en met twaalf ingevuld, terwijl de top-zes zich plaatst voor de ‘Fast 6’. In dat derde en laatste deel wordt gestreden om de pole-position. De ‘Fast 12’ en ‘Fast 6’ vinden allebei deze zondag plaats.

Van Kalmthout was na Patricio O'Ward de tweede coureur die op het asfalt verscheen in de eerste kwalificatie, zo had de loting bepaald. Op dat moment waren de weersomstandigheden het gunstigst; later op de dag zouden de wind en temperatuur toenemen. Vanwege regenval lag de kwalificatie ook enige tijd stil en om dezelfde reden moest de sessie voortijdig worden afgevlagd.

O'Ward opende met een gemiddelde snelheid van 233,037 mijl per uur over vier ronden, waarna het de beurt was aan Van Kalmthout. De 21-jarige Hoofddorper opende met een 234,702, gevolgd door rondjes van 233,921, 233,353 en 232,655 mijl per uur. Dat leverde een gemiddelde snelheid van 233,655 mijl per uur op en die indrukwekkende prestatie werd niet meer overtroffen. Felix Rosenqvist, die als vierde aan de beurt was, noteerde met 232,775 de derde gemiddelde snelheid van de dag.

Nadat iedereen één run had gedaan was het asfalt beschikbaar voor coureurs die nog een poging wilden wagen. Meerdere rijders opteerden voor een tweede run, maar grote gevolgen voor de snelheidslijst had dit niet: alleen Takuma Sato wist zich nog in de ‘Fast 12’ te rijden. De Japanner had een tweede run nodig, nadat zijn eerste optreden ongeldig was verklaard wegens het hinderen van Marco Andretti in diens opwarmronde.

De ‘Fast 12’ begint zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd, ruim een uur later (om 23.10 uur) gaat de ‘Fast 6’ van start.

Indy 500, deelnemers aan 'Fast 12':

Coureur Gemiddelde Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Motor Team 1 Rinus van Kalmthout 233.655 234.702 233.921 233.353 232.655 Chevy Ed Carpenter Racing 2 Patricio O'Ward 233.037 233.401 233.176 232.804 232.767 Chevy Arrow McLaren SP 3 Felix Rosenqvist 232.775 233.512 233.131 231.931 232.532 Chevy Arrow McLaren SP 4 Alex Palou 232.774 233.588 233.175 232.607 231.734 Honda Chip Ganassi Racing 5 Tony Kanaan 232.625 233.180 232.680 232.362 232.280 Honda Chip Ganassi Racing 6 Jimmie Johnson 232.398 233.135 232.428 232.134 231.897 Honda Chip Ganassi Racing 7 Ed Carpenter 232.397 232.954 232.792 232.549 231.299 Chevy Ed Carpenter Racing 8 Marcus Ericsson 232.275 232.728 232.406 231.973 231.993 Honda Chip Ganassi Racing 9 Romain Grosjean 232.201 232.596 232.374 231.955 231.882 Honda Andretti Autosport 10 Scott Dixon 232.151 232.750 232.286 231.980 231.590 Honda Chip Ganassi Racing 11 Will Power 231.842 232.485 232.236 231.665 230.986 Chevy Team Penske 12 Takuma Sato 231.708 232.482 231.890 231.244 231.221 Honda Dale Coyne Racing w/RWR

Indy 500, startposities 13-33:

Coureur Gemiddelde Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Motor Team 13 David Malukas 231.607 232.482 232.206 230.552 231.200 Honda Dale Coyne Racing with HMD 14 Josef Newgarden 231.580 233.209 232.333 231.184 229.623 Chevy Team Penske 15 Santino Ferrucci 231.508 232.239 231.729 231.329 230.741 Chevy Dreyer & Reinbold 16 Simon Pagenaud 231.275 232.189 231.726 230.688 230.505 Honda Meyer Shank Racing 17 JR Hildebrand 231.112 231.601 231.118 230.926 230.807 Chevy AJ Foyt Enterprises 18 Conor Daly 230.999 232.448 231.459 230.822 229.288 Chevy Ed Carpenter Racing 19 Callum Ilott 230.961 231.869 231.452 230.824 229.709 Chevy Juncos Hollinger Racing 20 Alexander Rossi 230.812 231.379 231.076 230.514 230.282 Honda Andretti Autosport 21 Graham Rahal 230.766 231.083 230.643 230.678 230.662 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 22 Sage Karam 230.464 231.103 230.411 230.017 230.329 Chevy Dreyer & Reinbold 23 Marco Andretti 230.345 230.996 230.283 230.117 229.986 Honda Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb 24 Devlin DeFrancesco 230.326 231.511 231.228 230.737 227.865 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 25 Colton Herta 230.235 230.613 230.280 229.844 230.204 Honda Andretti Autosport 26 Scott McLaughlin 230.154 230.394 230.123 230.104 229.998 Chevy Team Penske 27 Helio Castroneves 229.630 230.306 229.803 229.570 228.845 Honda Meyer Shank Racing 28 Kyle Kirkwood 229.406 230.124 229.728 229.303 228.476 Chevy AJ Foyt Enterprises 29 Dalton Kellett 228.916 229.673 229.403 228.538 228.058 Chevy AJ Foyt Enterprises 30 Juan Pablo Montoya 228.622 229.478 229.381 227.897 227.741 Chevy Arrow McLaren SP 31 Christian Lundgaard 227.053 227.597 228.507 226.594 225.537 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 32 Jack Harvey 226.851 230.401 225.447 228.032 223.640 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 33 Stefan Wilson - - - - - Chevy DragonSpeed with Cusick Motorsports