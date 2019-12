Alonso: “Indy 500 is het hoofddoel voor 2020”

Met de winst in de Formule 1 Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans op zak ontbreekt alleen de zege in Indianapolis nog om de ‘triple crown’ te bemachtigen. Alonso hoopt volgend jaar weer mee te kunnen doen om de zege in de Amerikaanse raceklassieker. Er liggen kansen bij Arrow McLaren SP maar de Spanjaard heeft ook contact met Michael Andretti over een mogelijk plekje. Laatstgenoemde zal echter goedkeuring moeten krijgen van motorleverancier Honda, dat geen al te beste herinneringen bewaart aan de samenwerking met Alonso in de Formule 1.

Tijdens het FIA Prizegiving-gala in Parijs ontving Alonso de trofee voor de titel in het World Endurance Championship, die hij samen met Toyota-teamgenoten Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima veiligstelde. Daar stelde de Spanjaard “vrij overtuigd” te zijn in 2020 deel te nemen aan de Indy 500. “Uiteraard gaat alle aandacht nu uit naar Dakar, dat heeft prioriteit”, antwoordde de tweevoudig Formule 1-kampioen toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn ambities voor de legendarische race in Indianapolis. “Ik steek niet al te veel energie in het afronden van alle zaken voor de Indy 500, maar de intentie is om daar volgend jaar deel te nemen. Dat is de race die ik wil winnen, mijn hoofddoel. Ik ga me zo goed mogelijk voorbereiden op die race.”

Afgelopen editie faalden Alonso en McLaren hopeloos in hun poging zich te kwalificeren voor de race. Daar blikte hij nog kort op terug: “Dat was het dieptepunt van het seizoen. Verder was het jaar perfect, want elke race waarin ik deelnam won ik. Aan die race heb ik niet eens deelgenomen dus dat record staat nog steeds!”, grapte hij. “We moeten bekijken wat de beste mogelijkheid is om competitief te zijn. Het was jammer dat we niet competitief waren, we waren niet voldoende voorbereid. We hebben gedaan wat we konden. De voorbereiding begon aan de late kant maar er was altijd vertrouwen dat we competitief konden worden. Zelfs in de week van de trainingen en kwalificatie liepen we tegen zoveel problemen aan dus we liepen constant achter de feiten aan. Hopelijk gaat het volgend jaar een stuk beter.”

Met medewerking van IndyCar-verslaggever David Malsher