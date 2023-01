Meyer Shank Racing op pole voor 24 uur van Daytona, P1 voor Dontje in GTD

Het slotstuk van de kwalificatie voor de 24 uur van Daytona werd verzorgd door de gloednieuwe GTP-klasse. Dat is de vervanger van de DPi-klasse en het veld bestaat uit de nieuwe LMDh-bolides, die vanaf dit jaar ook mogen deelnemen aan het World Endurance Championship. De 20 minuten durende sessie beloofde al een spannende slotfase te krijgen en dat werd nog eens versterkt door een late code rood. Die werd veroorzaakt door Nick Tandy, die de #6 Penske Porsche 963 in de bandenstapels zette. Tandy reed de auto zelf terug naar de pits, maar de rode vlag was nodig vanwege brokstukken op de baan.

Daarna volgde een twee minuten durende strijd om de pole voor de Rolex 24. De verschillen waren bijzonder klein, maar regerend IMSA-kampioen Meyer Shank Racing ging met pole aan de haal. Tom Blomqvist klokte in de #60 MSR Acura 1.34.031 en dat was voldoende om de eerste startpositie veilig te stellen. Op slechts 0.083 seconde volgde Felipe Nasr in de #7 Penske Porsche, met Ricky Taylor in de #10 Wayne Taylor Racing op 0.167 seconde op de derde stek. Taylor voerde aanvankelijk lange tijd de ranglijst aan, maar zag in de slotfase toch nog twee concurrenten onder zijn tijd doorgaan. Op de vierde positie eindigde de #01 Chip Ganassi Racing Cadillac, de bolide van Renger van der Zande. Hij zag teamgenoot Sebastien Bourdais uiteindelijk slechts iets meer dan twee tienden toegeven op pole-position. De top-vijf wordt voltooid door de #02 Ganassi Cadillac, waar Alex Lynn achter het stuur kroop.

Eerste en tweede startrij voor Nederlanders in LMP2

Voordat de GTP-bolides zich op het asfalt meldden, werkten de LMP2-bolides hun kwalificatie voor de 24 uur van Daytona af. Het werd een sterke kwalificatie voor TDS Racing, dat tijdens deze Rolex 24 een Nederlands bolwerk is. De auto met startnummer 35 van Giedo van der Garde en Job van Uitert veroverde in handen van Francois Heriau de tweede startplek. Kort daarachter volgde op P3 de zusterbolide met startnummer 11, die bestuurd werd door Steven Thomas en waar Rinus VeeKay ook mee gaat racen. De pole-position in de op een na snelste klassse ging echter naar de #52 PR1 Mathiasen Motorsports, die met Ben Keating achter het stuur tot 1.40.541 kwam en maar liefst 1,2 seconde sneller was dan de concurrentie.

Teams met Nederlanders in middenmoot bij LMP3's

De langzaamste klasse met prototypes had de kwalificatie op dat moment al achter de rug. Volgende week staan er twee Nederlanders aan de start met een LMP3, maar in de kwalificatie konden hun teamgenoten zich niet mengen in de strijd om pole-position. Gar Robinson stuurde de #74 Riley Motorsport Ligier van onder meer Glenn van Berlo naar de vijfde positie, één plekje voor Luca Mars in de #85 JDC-Miller Duqueine. Mars deelt die bolide met Tijmen van der Helm. De pole-position in de LMP3-klasse belandde uiteindelijk bij de #33 Sean Creech Motorsports Ligier, nadat Nico Pino een 1.43.197 klokte. Hij was daarmee een tiende sneller dan Dakota Dickerson in de #36 Andretti Autosport Ligier.

Nederlandse pole in GTD-klasse

De kwalificatie voor de 24 uur van Daytona werd afgetrapt met de sessie van de GTD Pro- en GTD-klasse. Verrassend genoeg bestond de top-drie van de gezamenlijke sessie uit drie GTD-teams, die allemaal gebruik maakten van de Mercedes-AMG GT3. Bovenaan de ranglijst eindigde de #57 Winward Mercedes van onder meer Indy Dontje. Zijn teamgenoot Phillip Ellis klokte 1.46.093, waarmee hij de #75 SunEnergy1 Mercedes van Fabian Schiller twee tienden te snel af was. Jeroen Bleekemolen sloot de kwalificatie van de GTD-klasse af op de negentiende positie in de #91 Riley Motorsports Porsche, terwijl Julien Andlauer de zusterbolide #92 - waarin ook Kay van Berlo gaat rijden - op P20 plaatste.

De polesitter uit de GTD Pro-klasse - de enige klasse van de 24 uur van Daytona waarin geen Nederlander actief is - klokte uiteindelijk de vierde tijd in de gezamenlijke kwalificatie. Maro Engel zette de #79 Proton Competition Mercedes op pole-position door 1.46.784 te rijden. Daarmee was de Duitser slechts vier honderdsten sneller dan Ross Gunn aan boord van de #23 Heart of Racing Aston Martin.

Uitslag kwalificatie 24 uur van Daytona