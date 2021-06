BMW bevestigt LMDh-project vanaf 2023

BMW dacht de afgelopen maanden na over vervolgstappen na het vertrek uit de Formule E. Nu heeft het merk aangekondigd dat het met een eigen LMDh-project start. Die bevestiging werd enigszins merkwaardig wereldkundig gemaakt via een Instagram-bericht van BMW M CEO Markus Flasch. Hij plaatste een foto van de V12 LMR met de woorden: “We zijn terug, Daytona 2023.”

De 24 uur van Daytona is in feite de eerste race van het nieuwe LMDh-tijdperk. In het IMSA-kampioenschap, waar Daytona traditioneel de seizoensopener van is, is de LMDh-klasse de vervanger van de huidige Daytona Prototype International. Ook in het WEC staat de deur open voor de LMDh-wagens, die zich dan bij de Le Mans Hypercars voegen voor onder meer de 24 uur van Le Mans.

De beknopte bekendmaking geeft geen duidelijkheid over de invulling van de programma’s en of men in zowel IMSA als WEC uit gaat komen. Flasch liet vorige week echter weten dat juist de mogelijkheid tot het racen op twee fronten zeer aantrekkelijk was. Bovendien is de tegenstand met andere Duitse grootmachten als Audi en Porsche, maar ook Acura erg interessant. Het LMDh-project van BMW wordt de belangrijkste fabrieksinspanning na de terugtrekking uit de Formule E. BMW zal een van de vier vooraf bepaalde partijen (Oreca, Multimatic, Ligier of Dallara) moeten kiezen voor het bouwen van de prototypes.

Het laatste prototype-programma van BMW werd eind jaren negentig gerund door de Schnitzer-formatie.