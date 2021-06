BMW bevestigt interesse in LMDh: “Besluit volgt vrij snel”

Met haar eigen GT3- en GT4-bolides is BMW met klantenteams nog volop actief in de autosport, maar de Zuid-Duitse fabrikant heeft alleen in de Formule E nog een eigen fabrieksteam rondrijden. Aan het avontuur in de elektrische raceklasse zal deze zomer echter een einde komen wanneer BMW na het seizoen 2020/2021 de stekker trekt uit haar eigen Formule E-team. Markus Flasch, die sinds vorig jaar aan het roer staat bij BMW Motorsport, stelt de fans echter gerust door te bevestigen dat het merk naar alternatieven aan het zoeken is voor een nieuw fabrieksproject.

“Over de huidige status [van BMW Motorsport] heb ik niet de verantwoordelijkheid gehad”, vertelt Flasch. “Maar ik weet waar we vandaan komen, waar onze wortels liggen en ik denk dat er bovenop de GT3 nog wel ruimte is voor BMW. We zijn momenteel naar andere projecten aan het kijken waar BMW nog niet bij betrokken is. Er zal vrij snel een besluit worden genomen.”

Op de vraag van Motorsport.com of een LMDh-project, en daarmee een deelname aan de hoogste klassen van het FIA WEC en het IMSA-kampioenschap een optie is, hoeft Flasch niet lang na te denken: “Dat is het zeker. Momenteel maakt dat absoluut deel uit van mijn onderzoek.”

Met de constructie van een LMDh zou BMW zich vanaf 2023 bij andere fabrikanten als Porsche, Audi en Acura voegen. Deze op de LMP2-gebaseerde prototypes zullen de nieuwe topklasse gaan vormen van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, met races als de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring. Daarnaast worden de LMDh’s ook toegelaten tot de nieuwe Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship, met de 24 uur van Le Mans als absoluut hoogtepunt op de kalender. In deze Hypercar-klasse zijn dit jaar Toyota en Glickenhaus al actief, maar ook Peugeot en Ferrari hebben al bevestigd dat ze met een eigen Hypercar terug zullen keren op het allerhoogste niveau van de lange-afstandsracerij.

BMW ook geïnteresseerd in eGT

Naast de bouw van een hybride prototype, zegt BMW ook “zeer geïnteresseerd” te zijn in het onlangs door de FIA geïntroduceerde eGT-kampioenschap, een nieuwe raceklasse waarin er met elektrische GT’s gereden zal gaan worden. “We hebben al gesprekken gevoerd met de FIA”, bevestigt Flasch. “Als deze raceklasse snel en spectaculair genoeg zal zijn, zullen wij er aan gaan deelnemen. We kijken er echter niet puur en alleen naar omdat het elektrisch is. Er moet ook wat in zitten voor de fans.”

Met die laatste opmerking sneert Flasch naar de organisatie van de Formule E: “Er zijn raceklassen die elektrisch zijn en waar iedereen aan deelneemt, maar ze hebben nooit echt de fans weten te bereiken. Daar hebben we van geleerd. We lopen niet meer als Lemmings achter ideeën aan.”

Met de nieuwe eGT-categorie hoopt de FIA races met elektrische GT’s te creëren die qua snelheid op het niveau van de GT3-bolides moeten zitten. Elk raceweekend zal uit een hoofdrace van 45 minuten bestaan, inclusief pitstops om de accu in rap tempo op te laden.