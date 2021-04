FIA onthult details van 'baanbrekende' elektrische GT-klasse

De nog op te richten klasse staat voor innovatie en technische vrijheid, iets wat in het verleden nog niet het geval is geweest. Voor het eerst mag de batterij in de elektrische autosport vrij ontwikkeld worden. Ook de pitstops met een snel oplaadmoment moeten onderdeel worden van het kampioenschap. Fabrikanten kunnen werken aan zowel twee- als vierwielaandrijving, maar de verdeling van vermogen per wiel is niet toegestaan.

De FIA noemde het ‘de nieuwe standaard’ in de elektrische motorsport. De wagens moeten qua uiterlijk in grote lijnen hetzelfde zijn als de huidige GT3-klasse. Qua pure prestaties moeten de wagens sneller zijn op het gebied van acceleratie en de kwalificatiepace. De races zullen plaatsvinden op een permanent circuit.

Technisch directeur Xavier Mestelan Pinon van de FIA verklaarde dat de nieuwe klasse relevant moet zijn voor de auto-industrie. “De grootste uitdaging voor de industrie is het ontwikkelen van accu’s, de integratie in auto’s en het zo snel mogelijk opladen van auto’s. Dit is cruciaal voor fabrikanten die aan relevante technologie willen werken en niet vertrouwen op standaardonderdelen.”

Daarmee doet deze nieuwe klasse ook uitdrukkelijk afstand van de Formule E. Die elektrische klasse maakte aanvankelijk voornamelijk gebruik van standaardelementen. Mondjesmaat worden dit er steeds minder. Zo mogen teams inmiddels met een eigen aandrijflijn racen. De accu’s worden nog altijd wel geleverd door een aangewezen partij. Het maximale vermogen voor elektrische GT3-wagens is vastgesteld op 575 pk (430 kW) met een gewicht tussen de 1.490 en 1.530 kilogram. Daarmee is het gewicht vrij hoog, maar dat heeft volgens de FIA te maken met ‘het beperkte gebruik aan dure materialen’.

Verschillende fabrikanten hebben interesse

Geïnteresseerde fabrikanten kunnen batterijen bouwen met de lithium-ion cellen die ontwikkeld zijn door Saft, een dochteronderneming van oliemaatschappij Total. Dat bedrijf levert ook de batterijen voor de Le Mans Hypercar van Peugeot, die volgend jaar debuteert in het WEC. Met de Saft-technologie is het mogelijk om 700 kW in rap tempo op te laden, batterijen kunnen zodoende ‘binnen enkele minuten’ weer tot 60 procent opgeladen worden. Fabrikanten kunnen deelnemen met een eigen elektrisch model dat volgens de nieuwe regels ontwikkeld is of er kan een EV-aandrijflijn in een bestaande GT3-wagen gebouwd worden.

Voormalig Audi-engineer Leena Gade is als president van de FIA GT Commission betrokken bij het project en stelt dat verschillende fabrikanten interesse hebben in deelname. Het voorlopige reglement werd afgelopen december afgerond, maar zijn tot nu toe alleen gepubliceerd om fabrikanten op de hoogte te brengen. Concrete details van de FIA moeten volgende maand bekend worden. Dan zal er onder meer een planning voor de introductie bekendgemaakt worden, de naam van het kampioenschap, het formaat van de races en de identiteit van de promotor.

FIA Electric GT 1 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 2 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 3 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 4 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 5 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 6 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 7 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 8 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 9 / 10 Foto door: FIA organisatie FIA Electric GT 10 / 10 Foto door: FIA organisatie