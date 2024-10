Nieuwe Formule E-technologie staat voor belangrijke test

De Formule E is flink in ontwikkeling. De nieuwe generatie auto's staan volgend jaar op de grid en het idee van de Attack Charge moet geïmplementeerd worden. Het idee is dat de coureurs in de pits dertig seconden stilstaan en dan tien procent extra batterij krijgen, maar uit tests bleek dat lastiger uit te voeren dan gedacht. In eerste instantie zou het in 2022 al ingevoerd worden, maar de deadline is jaar na jaar verschoven. Afgelopen seizoen werd er in enkele vrije trainingen getest, maar nu staat de echte test op het programma.

De FIA vindt de tijd rijp om een 'neprace' te organiseren tijdens de wintertests in Valencia, om te bekijken of het systeem nu wel goed werkt. "Het bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Niet alleen voor de opladers, maar ook voor de batterijen van de auto's", vertelt FIA hoofd van de Formule E Pablo Martino in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Door de zomer heen hadden alle fabrikanten de beschikking over deze technologie, waarmee ze de technologie op hun eigen tijd konden testen. Op het gebied van het opladen hebben ze al best relevant werk geleverd. De technologie is er dus, en het werkt ook nog."

De test in Valencia zal dus niet gericht zijn of de technologie doet wat het moet doen, maar volgens Martino is er een ander aspect wat nog niet bekeken is. "We moeten op operationeel vlak nog wat dingen corrigeren, maar volgens ons is dat niet meer dan een klein detail", aldus de Spanjaard. "Het gaat dan om hoe we het systeem kunnen gebruiken. De gehele technologie is, laat ik het zo zeggen, in de laatste fase van de ontwikkeling."

Neprace

Op 4 november zal er om de puntjes op de i te zetten een neprace georganiseerd worden. De teams zijn dan al in Valencia aanwezig voor de pre-seasontests, maar mogen dus ook een keer het systeem echt proberen. Vorig jaar stond al een neprace met Attack Charge op het programma, maar Attack Charge werd op het laatste moment geschrapt vanwege veiligheidszorgen.

McLaren Formule E-teambaas Albert Lau is nog niet overtuigd van het systeem. "Operationeel kunnen we het nu aan, maar ik heb nog niet het idee dat we het oplaadniveau bereiken dat nodig is", aldus Lau. "We zijn dus nog niet blij en vinden het nog niet goed genoeg. We hebben het hier over snelladen tijdens een race, per auto een keer. Als je dat bij elkaar optelt, is het nodig om honderd keer te testen voordat je het echt kan inzetten tijdens een seizoen. Je gaat ook niet de 24 uur van Le Mans rijden zonder dat je eerst 36 uur hebt getest."

Mocht uit de test en de neprace blijken dat het een succes is, dan is het volgens Martino lang niet zeker dat komend seizoen al gebruik van Attack Charge gemaakt kan worden. "We moeten eerst onderzoeken wat de effecten van deze manier van opladen op de race is. Dat is iets wat we nog niet weten. We moeten weten wat er gebeurt in de races", aldus de FIA-topman. "Dat zullen we ook meenemen voordat we een definitieve beslissing maken."