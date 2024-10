Ooit vond ik Dan Wheldon oppervlakkig. Een mooie jongen die racen en winnen te gemakkelijk vond omdat hij voor een topteam in de Indy Racing League reed. Zijn sympathieke, brutale lach, zijn vriendschap met tv-cameramannen en interviewers, zijn neiging om in het openbaar alleen de juiste dingen te zeggen, de grapjes met teamgenoten... Van een afstand kwam het allemaal wat geforceerd en kunstmatig over.

En toen ontmoette ik hem. Het bleek dat ik de oppervlakkige was, omdat ik de in Emberton, Engeland geboren jongen alleen had beoordeeld op wat ik zag of las in de media. Ik zat aan de andere kant van de Amerikaanse open-wheel split, waar ik de laatste jaren van de Champ Car World Series versloeg. Eind 2005 kreeg ik de kans om Wheldon te interviewen, de eerste in Groot-Brittannië geboren winnaar van de Indianapolis 500 sinds 39 jaar en nu ook Indy Racing League-kampioen. Lang voor het einde van onze één-op-één tijd realiseerde ik me dat ik meer vertrouwen had moeten hebben in de gedachte 'spreek zoals je je voelt'.

Dan was betoverend. Natuurlijk was hij in topvorm toen hij vertelde over de geweldige ervaringen die hij bij Andretti Green Racing had opgedaan en waarom hij in 2006 bij Chip Ganassi Racing ging rijden. Maar wat echt indruk maakte, was zijn wil om te winnen. Ik verliet het interview in de overtuiging dat hij de '500' en Series-titels zou prolongeren. En dat had hij kunnen doen. Zijn #10 Ganassi-auto leidde driekwart van de Indy 500 van 2006, maar verloor zijn positie door de manier waarop de cautions vielen in de slotfase. Hij eindigde het seizoen gelijk in punten met kampioen Sam Hornish Jr, maar liep de titel mis omdat hij minder overwinningen had dan de Penske-coureur.

Wheldons drie jaar bij Ganassi leverden hem zes overwinningen op, maar terwijl hij de prestaties van Scott Dixon op ovals een boost gaf door constant te streven naar perfectie in de afstelling, benadrukte de verlegen Kiwi onbedoeld het feit dat Wheldons vaardigheden op straat- en wegcircuits waren afgenomen. Dat is mijn eigen theorie. Er zijn zoveel ovals zo in de IRL en Dans verlangen naar succes betekende dat hij zich concentreerde op wat zou kunnen leiden tot meer Indy 500-overwinningen en meer IndyCar-kampioenschappen. Dat ging ten koste van het ontwikkelen van zijn talent op circuits die zowel rechter- als linkerbochten vereisten.

Onsterfelijk

Zijn kansen op titels namen af na de fusie tussen de IRL en Champ Car in 2008, toen het aantal road courses begon toe te nemen. Wheldons vermogen om te winnen werd ook beïnvloed door de overstap van Ganassi naar Panther Racing, een team dat races en kampioenschappen had veroverd in het IRL-tijdperk, maar moeite had om zijn draai te vinden buiten de ovals. Zelfs op circuits met alleen links afslaande bochten werd het steeds moeilijker, want het team van John Barnes reed maar met één auto fulltime en het IndyCar-veld werd kwalitatief steeds beter. Wheldon miste natuurlijk iemand met wie hij gegevens kon delen tijdens de trainingen om zo de tijd te halveren die nodig was om mogelijke afstellingen voor de races te onderzoeken. Dat deed vooral pijn toen de duels op de ovals van 1,5 mijl voor 99 procent werden bepaald door de snelheid van de auto.

Foto door: F. Peirce Williams / Motorsport Images

Maar gelukkig bleef Indianapolis Motor Speedway in dat tijdperk een grote uitdaging voor de rijders en daar was Wheldon magisch. In zowel 2009 als 2010 reed hij zijn Panther vanaf de achttiende startplaats naar de tweede plaats en hoewel we graag zeggen dat er geen race is waarin de tweede plaats minder betekent, waren zijn resultaten op die twee Memorial Day-weekenden het resultaat van Wheldons volwassenheid tijdens de trainingsdagen. Hij wist dat waar hij zich ook kwalificeerde, hij zich een weg naar voren kon banen, dus concentreerde hij zich erop om zijn auto een van de beste in het verkeer te maken.

Zijn Indy-optredens hebben Wheldon onsterfelijk gemaakt - en dat is terecht. In mijn ervaring heeft geen enkele andere racer dan Al Unser Jr. ooit zo gepassioneerd overgebracht dat hij betoverd was door Indy, en niemand anders dan Rick Mears en Dario Franchitti heeft de technieken, eisen en eigenaardigheden van de Speedway zo goed uitgelegd. Eind 2010 verliet Wheldon Panther en zat hij zonder fulltime baan - hij ging door als testcoureur voor het nieuwe IndyCar-chassis en de nieuwe IndyCar-motor. Maar voormalig Andretti Green-teamgenoot Bryan Herta, wiens gelijknamige team slechts één andere IndyCar race had gestart - de Indy 500 van het jaar daarvoor - wist precies wie hij wilde hebben voor zijn team voor de Indy 500 in 2011.

Hoewel velen van ons de hereniging van dit tweetal een cool verhaal vonden, dachten maar weinigen dat het een winnende combinatie was tegen de rijders van Ganassi, Penske en Andretti. Maar Wheldon geloofde erin, Herta was optimistisch en hun mix van een gung-ho-houding en nauwgezette analyse werkte de hele maand mei door tot het kleine team. De auto met startnummer 98 van BHA kwalificeerde zich op de tweede rij, reed de hele dag in de top-zes en Wheldon bevond zich in de laatste ronde van de race in de positie om toe te slaan toen de Panther van JR Hildebrand de muur raakte bij het uitkomen van de allerlaatste bocht. Indy-zege nummer 2 was binnen.

Na een van de meest verbazingwekkende laatste ronden die iemand zich kon herinneren, waren veel toeschouwers verdeeld tussen het meeleven met de verwoeste Hildebrand en het delen in de vreugde van Wheldon en Herta. Wat er minder dan vijf maanden later gebeurde op de Las Vegas Motor Speedway herinnerde iedereen eraan hoe echte verwoesting op een racecircuit aanvoelde - en zorgde ervoor dat we echt blij waren met de uitkomst van Indy.

"Ik denk dat we allemaal een redelijk vertrouwen in de auto's hadden bij het ingaan van de maand mei, en toen boekten we ook nog vooruitgang in die maand. Ik denk dat dat Dans optimisme verhoogde" - Todd Malloy

Spectaculaire feedback

Hoe speciaal was die Indy-overwinning? Nou, zijn race-engineer Todd Malloy, met eerdere ervaring bij Amerikaanse openwielerteams als Forsythe Racing, Newman/Haas/Lanigan Racing en RuSPORT, denkt natuurlijk met veel plezier terug aan die dag. Hij had een groot deel van het seizoen 2010 contractwerk gedaan voor Conquest Racing, maar in oktober van dat jaar kreeg hij een telefoontje van Steve Newey van Bryan Herta Autosport. Het team had op dat moment slechts één eerdere IndyCar-race gereden - de Indy 500 van 2010 met Sebastian Saavedra - maar BHA was bezig met een uniek project. Dat bleek genoeg om Malloy te verleiden.

"Steve vertelde me dat BHA de opdracht had gekregen om het ontwikkelingswerk te doen voor de gloednieuwe IndyCar voor 2012", zegt hij. "En als ik het me goed herinner, was dat allemaal al afgesproken voordat ik tekende. Dus begon ik eind 2010 of begin 2011 met ze samen te werken en toen ik eenmaal wist wat het team wel en niet had, wat betreft de extra's die je nodig hebt om competitief te zijn op Indy, begon ik er bij ze op aan te dringen om een technische alliantie aan te gaan met een bestaand team. Bryan sloot de deal met wat toen nog Sam Schmidt Motorsports heette. "Ik heb dus een behoorlijke tijd samengewerkt met de jongens van Schmidt aan onze auto en hun twee auto's [voor Alex Tagliani en Townsend Bell], terwijl we ons voorbereidden op de 500."

Foto door: Paul Webb

Tijdens de seizoensopener in St. Petersburg werd aangekondigd dat het Indy Lights-team Bryan Herta Autosport voor het tweede jaar tijdelijk zou overstappen naar IndyCar om mee te doen aan de Indy 500, maar deze keer met de winnaar van 2005, Wheldon, die op dat moment zonder werk zit. Ondanks de kwaliteit van het betrokken personeel, leek hun missie om te winnen waanzinnig ambitieus. De Dallara IR09 was al erg oud, alles wat er te weten viel over de auto was geleerd, dus het was niet zo dat iemand bij BHA een plotselinge doorbraak zou vinden om het team een voorsprong te geven op de tegenstand van meerdere auto's van de sterrenteams van Roger Penske, Chip Ganassi en Michael Andretti.

SSM en BHA werden terecht beschouwd als underdogs. Toch was Wheldon, ondanks jaren ervaring bij Andretti en Ganassi, en recentelijk Panther, voor wie Indy altijd het einddoel leek te zijn, geen prima donna bij BHA. Ook - en dat is net zo belangrijk- gebruikte hij de relatieve nieuwigheid of de geringe grootte van het team niet als excuus voor ondermaatse prestaties.

"Ik denk dat we allemaal redelijk vertrouwen hadden in de auto's bij het ingaan van de maand mei. Toen boekten we ook nog vooruitgang in die maand, dus ik denk dat dat Dans optimisme verhoogde," zegt Malloy. "Tagliani's wagen was gewoon een raket, supersnel, en we schaafden en schaafden aan onze wagen, maar het was nooit de bedoeling om die wagen te verslaan. Uiteindelijk lukte dat niemand en dus pakte Tag de pole. Wij stonden zesde en Townsend in de andere auto was vierde. Dus ik denk dat dat het bewijs was van het werk dat wij en SSM samen hadden gedaan."

"Maar wat anders was aan BHA is dat Dan in 2011 veel ervaring had met Indy, zowel goede als slechte, en hij was zo gefocust op het grote geheel, die 500 mijl. Tag deed veel korte runs om er zeker van te zijn dat de snelheid van zijn auto goed was en wij deden de lange runs. Dan was er erg op gefocust om ervoor te zorgen dat we een goede snelheid op de lange afstand hadden, goede handling in het verkeer, goede handling ongeacht de weers- en circuitomstandigheden. En om eerlijk te zijn was zijn mentaliteit van cruciaal belang voor het eindresultaat."

"Dan wist wat hij wilde, want hij heeft het een aantal jaren gedaan. Hij is een winnaar geweest, dus hij wist wat ervoor nodig was. Zijn feedback was geweldig - spectaculair zelfs - en we konden het goed met elkaar vinden. Ik had heel kort met hem samengewerkt bij Team Green toen Michael Andretti het team kocht en Dan daar binnenkwam. Ik was assistent-ingenieur bij zijn eerste paar tests voordat ik naar Champ Car ging. Het was dus geen gloednieuwe relatie, maar toch was het goed dat we het in 2011 meteen goed met elkaar konden vinden. Hij vertrouwde mij, ik vertrouwde hem."

Een van de potentiële zwakke schakels in elk opstartend of eenmalig Indy 500-team kunnen de monteurs of pitcrew zijn, om de eenvoudige reden dat het lastig kan zijn om personeel van topkwaliteit te vinden in de maand dat er onvermijdelijk een run op hen is. Zelfs de meest ervaren teams - of coureurs - kunnen in de fout gaan onder de druk van deelname aan de 'greatest spectacle in racing'. BHA had geen last van dergelijke problemen - weer een geval van cruciaal personeel dat samenwerkt voor het gemeenschappelijke doel.

Foto door: Phillip Abbott / Motorsport Images

Leegte

Vraag Malloy in alle eerlijkheid wanneer hij dacht dat er een overwinning in zat en hij antwoordt simpelweg: "Toen JR crashte! Dus bocht 4, ronde 200! Serieus, we snapten niet hoe hij daar nog kon rondrijden. We dachten dat we er qua brandstof redelijk goed voor stonden vergeleken met de anderen - en dat was ook zo - en in die laatste ronden passeerden we sterke auto's die nu langzaam reden, zoals de Ganassi-auto's, omdat ze duidelijk probeerden om die laatste druppel brandstof eruit te persen zonder nog een stop te maken. Maar JR was een ander verhaal: hij bleef maar buiten... en het was niet zo dat hij langzaam rondreed. Hij reed nog steeds hele sterke ronden en dus dachten we gewoon: 'Huh, oké, dat was het.' We begonnen ons een beetje leeg te voelen omdat we nu een P2 verwachtten. Voor we het wisten, crashte JR en wonnen we. Ik mag JR heel graag, maar die overwinning was zo mooi."

Terwijl er pure opgetogenheid heerste in de BHA-pits en in de cockpit van de #98 terwijl Dan het uitschreeuwde, zijn dank uitsprak en zijn liefde aan vrouw Susie betuigde, leek de coureur niet zo in schok te zijn als zijn teampersoneel. Het leek bijna alsof hij had verwacht nog een overwinning aan zijn Indy 500-titel toe te voegen... "Ja, het is interessant," beaamt Malloy. "Ik zou zeggen dat er een sfeer van rustig vertrouwen in het team hing, dat groeide in de loop van de maand naarmate ons tempo toenam. We hadden zeker het gevoel dat we mee moesten doen, vooral omdat we de auto steeds beter maakten in het verkeer. Maar er kunnen nog steeds zoveel dingen misgaan bij elk van de 33 auto's dat je nooit kunt denken dat je gaat winnen. Een groot deel ervan was de samenwerking met SSM en Allen McDonald, die aan Tags auto werkte - hij is een goede vriend en ik heb enorm veel respect voor hem. We hebben geprofiteerd van het werk dat die jongens er al in hadden gestoken, omdat we vanaf een heel goed punt begonnen qua uitrusting en kennis van de auto's.

"Daarna bleven we eraan werken om de auto steeds beter te krijgen en dat werd gestuurd door Dans feedback, zijn ervaring, zijn kennis, de kleine details die hij gebruikte om me te vertellen wat hij dacht dat de auto nodig had en vervolgens zijn analyse van wat die veranderingen deden toen we ze probeerden. Ik heb eerlijk gezegd niet het gevoel dat de auto op dat moment raceklaar had kunnen zijn. Hij werkte hard, het team werkte hard, dus daarna ging het alleen nog maar om de uitvoering."

Voor de finale in Las Vegas, waarin Wheldon 5 miljoen dollar kon winnen als hij van achteraan het 32 auto's tellende veld zou winnen, werd hij overgeplaatst naar de Sam Schmidt Motorsports #77 auto waarmee Tagliani zijn sprankelende pole had gepakt in Indy. Malloy herinnert zich: "Deze wagen, die mysterieus snel was in Indy, was mysterieus traag tijdens de trainingen in Vegas, dus gingen we van hoge verwachtingen naar lage verwachtingen. We hebben de wagen afgebroken en opnieuw opgebouwd en tijdens die eerste tien ronden zag het er veelbelovend uit." Inderdaad - de #77 passeerde gemiddeld een auto per ronde in die openingsmomenten. Toen, in ronde elf, veranderde een voorspelbaar kettingreactie-ongeluk in een onvoorspelbare en afschuwelijke catastrofe en overleed Dan Wheldon op 33-jarige leeftijd.

Foto door: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Dertien jaar later kunnen we als autosportfans het leven van Wheldon vieren, maar tegelijkertijd erkennen dat de leden van zijn Britse en Amerikaanse familie sinds die dag gaten in hun leven voelen die niemand kan vullen. Veel van zijn goede vrienden zullen hetzelfde zeggen. Maar zelfs in zo'n smal veld als IndyCar is Wheldons nalatenschap zoveel meer dan twee Indy 500-overwinningen, een kampioenschap en in totaal zestien overwinningen.

Het kampioenschap verloor misschien wel haar meest charismatische coureur van deze eeuw, een man tot wie mensen - fans, journalisten, collega-coureurs, sponsorvertegenwoordigers - werden aangetrokken als door een magnetische kracht.