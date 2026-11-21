Analyse

Formule E Jarama November testing

Nieuw tijdperk begint: Gen4 biedt Formule E beste kans ooit op ander imago

De pre-season tests voor het Formule E-seizoen van 2027 vinden deze week plaats

Gianluca D'Alessandro

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 05:55

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Gen4

Foto: FIA Formula E

“De Gen4 is ongelooflijk snel en erg leuk om mee te rijden. Ik denk dat het voor veel fans en volgers echt een eyeopener wordt”, zei Pascal Wehrlein enkele maanden geleden, toen de Formule E zijn nieuwe auto onthulde. Inmiddels zit het wachten erop: op Jarama, bij Madrid, is de eerste en enige gezamenlijke Gen4-test bezig, voordat de auto in januari 2027 in Mexico-Stad zijn competitiedebuut maakt.

In veel opzichten markeert dit het symbolische begin van een nieuw tijdperk voor het volledig elektrische kampioenschap. De Gen4 is met veel grotere ambities ontwikkeld dan al zijn voorgangers en moet, zo is ook breed de hoop, een kantelpunt worden voor de Formule E, zowel technisch als sportief. Het doel is om dichter bij de leidende categorieën in de autosport te komen, zoals de Formule 1, maar zonder het DNA te veranderen dat de klasse vanaf dag één heeft bepaald.

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In de hele paddock is er enthousiasme rond de Gen4, maar ook het besef dat een deel van de toekomst van de Formule E afhangt van hoe goed deze auto presteert. Het Gen3-tijdperk leverde wisselende resultaten op en voldeed niet volledig aan de verwachtingen, juist op een moment dat het kampioenschap zijn groei moest bestendigen en zijn plek binnen het bredere autosportlandschap moest versterken.

Eigenlijk voelde het Gen3-tijdperk zelfs als een periode van stilstand na de ‘gouden tijd’ van de Gen2. Niet omdat technische vooruitgang ontbrak, maar omdat er iets leek te ontbreken waarmee de sceptici overtuigd konden worden van het potentieel van de Formule E. Precies daar denkt de Formule E dat de Gen4 het verschil kan maken. De nieuwe auto betekent de grootste prestatiesprong in de geschiedenis van het kampioenschap sinds het debuut in 2014.

De downforce is meer dan verdubbeld ten opzichte van de Gen3, waardoor coureurs het kwalificatievermogen van 600 kW, goed voor meer dan 800 pk, volledig kunnen benutten en tegelijk profiteren van permanente vierwielaandrijving. Teams en coureurs krijgen ook de beschikking over ABS, torque control, een actief differentieel, nieuwe generatie Bridgestone-banden en een breder pakket aan elektronische systemen die op eerdere auto's niet beschikbaar waren.

De auto voelt nu veel meer als een conventionele raceauto op topniveau dan alles wat het kampioenschap eerder heeft voortgebracht. Toch gaat de betekenis van de Gen4 veel verder dan alleen de prestatiecijfers. De echte verandering zit in de filosofie achter de ontwikkeling. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule E hebben het kampioenschap en de FIA een auto ontworpen met prestaties als belangrijkste doel.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In dat opzicht is de Gen4 het meest uitgesproken statement van de Formule E tot nu toe. Een groot deel van zijn bestaan vermeed de klasse de vergelijking met de gevestigde maatstaven in de autosport en koos zij liever haar eigen koers, maar met de Gen4 lijkt die aanpak te veranderen. Het doel is niet langer alleen om innovatie te tonen, maar om te laten zien hoe competitief elektrische auto's kunnen worden wanneer het hele project is gebouwd rond het najagen van prestaties.

Eerder dit jaar testte Porsche zijn Gen4-auto op Monza en reed het rondetijden die sneller waren dan die van de Formule 2. Belangrijker nog: het gaf een voorproefje van wat de Formule E met de nieuwe generatie auto's probeert te bereiken. Het doel is niet langer om te bewijzen dat elektrisch racen een plek heeft in de autosport. De uitdaging is nu om de Formule E neer te zetten als een geloofwaardige prestatiecategorie op zichzelf.

Daarom zien velen in de paddock de Gen4 als de belangrijkste auto in de geschiedenis van de Formule E: niet alleen als een nieuwe auto, maar als de beste kans tot nu toe voor de Formule E om het beeld van de klasse te veranderen en opnieuw te definiëren wat elektrisch racen kan zijn. Die zoektocht naar prestaties gaat verder dan de auto zelf en raakt ook aan de opzet van het kampioenschap.

Anders dan sprintformats in andere categorieën zijn de nieuwe ingekorte races in de Formule E niet simpelweg een extra kans om punten te scoren. Ze zijn bedoeld om coureurs de mogelijkheid te geven het volledige potentieel van de Gen4 te benutten, zonder de beperkingen van energiemanagement die kenmerkend blijven voor de langere races in de Formule E.

Porsche, Jaguar, Stellantis (via Citroën en nieuwkomer Opel), Nissan, Mahindra en Lola zagen allemaal de potentie van het project en verbonden zich aan het Gen4-tijdperk. Na een Gen3-generatie die de oorspronkelijke belofte nooit helemaal waarmaakte en het gevoel achterliet dat er meer mogelijk was geweest, komt de Gen4 met de grootste uitdaging tot nu toe voor de Formule E: de stap vooruit leveren waar het kampioenschap de afgelopen tien jaar naartoe heeft gewerkt.

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