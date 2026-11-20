MotoGP GP van Portugal

Jorge Martín focust op zege in Portugal, niet op mogelijke MotoGP-titelbeslissing

Martin en Marco Bezzecchi kunnen Marc Márquez de titel van 2026 nog altijd ontzeggen, maar hun kansen lijken vrij klein

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 04:45

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín gaat dit weekend naar de Grand Prix van Portugal met als doel een race te winnen, niet om de titelstrijd tot de finale in Valencia levend te houden.

De fabrieksrijder van Aprilia staat met nog maar de laatste twee weekenden van 2026 te gaan 60 punten achter op Ducati-rijder Marc Márquez. Daardoor kan de titel al in de sprintrace op Portimão buiten bereik raken.

Márquez hoeft zaterdag in de sprint maar twee punten meer te scoren dan Martín om de titel veilig te stellen, terwijl Martín in het weekend 24 punten moet goedmaken om nog in de titelstrijd te blijven.

Martín heeft de titelstrijd zo goed als opgegeven, maar zegt dat hij erop gericht blijft om zijn beladen tweejarige periode bij Aprilia op een goede manier af te sluiten. Een racezege is dit weekend zijn voornaamste doel.

"Ik wil mijn seizoen met Aprilia echt op de best mogelijke manier afsluiten", zei hij. "Wat het kampioenschap betreft, ligt het niet in mijn handen; ik heb het niet zelf in de hand.

"Wat ik wel in de hand heb, is proberen te winnen, mijn best doen en scherp blijven om zoveel mogelijk punten mee naar huis te nemen.

"Als er dan iets gebeurt, staan we klaar, maar op dit moment is het heel, heel lastig.

"Mijn doel is niet om 24 punten goed te maken op Marc, want dat is bijna onmogelijk. Winnen [de race] is wel een doel. De vorige keer [in 2024] won ik hier. Ik voel dat dit een circuit is waarop ik heel goed kan presteren en dat is mijn doel. Daarna zien we wel wat er gebeurt."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hoewel Martín dit seizoen naar voren is gekomen als de grootste titelrivaal van Márquez, heeft hij in 2026 pas één Grand Prix-zege en vier sprintzeges geboekt.

Zijn teamgenoot Marco Bezzecchi staat daartegenover op zes Grand Prix-zeges, maar staat in het klassement nog eens 14 punten verder achter. Een reeks onnodige fouten en een blessure halverwege het seizoen haalden de vaart uit zijn titeljacht.

De Italiaan moet alle vier de races tijdens de weekenden in Portimão en Valencia winnen en hopen dat Márquez niet scoort om alsnog een onwaarschijnlijke titel binnen te halen.

Bezzecchi zei dat de titelstrijd richting Portimao niet door zijn hoofd spookt. Ondanks het aantal fouten noemt hij 2026 zijn beste MotoGP-seizoen tot nu toe.

"Wiskundig is er een mogelijkheid, maar realistisch gezien is die kans heel, heel klein. Daarom heb ik mijn instelling een beetje aangepast.

"Natuurlijk ga ik mijn best doen om in de laatste twee raceweekenden, te beginnen hier, het maximale te bereiken. Maar het kampioenschap heb ik niet echt zelf in de hand.

"Mijn doel is om een goede race te rijden en morgen zo goed mogelijk te beginnen.

"Ik zou het graag doen [een dubbele zege dit weekend], maar het is niet het enige waardoor ik in de race blijf, want Marc moet nul punten scoren en dat is met het niveau van Marc op dit moment niet echt realistisch.

"Laten we ons dus richten op ons werk: de motor zo goed mogelijk rijden. Ik geef alles en dan zien we wel wat we mee naar huis kunnen nemen.

"Het is altijd belangrijk om te proberen het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten. Dit is tot nu toe mijn beste seizoen in de MotoGP geweest, dus ik zou de positieve lijn graag doortrekken."

Toen Martín werd gevraagd naar de mogelijkheid dat Aprilia binnen zijn twee teams stalorders zou inzetten om de kleine titelkansen in leven te houden, keek hij glazig voor zich uit en antwoordde hij simpelweg: "Nee."

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