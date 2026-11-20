WEC

Ondanks nieuwe Hypercar en coureurs: per direct WEC-exit voor Peugeot?

Een nieuwe Hypercar moest in 2027 de ommekeer brengen, maar nu trekt Peugeot blijkbaar op korte termijn de stekker eruit: wat er achter de schermen speelt en wat Stellantis daarover zegt

Sven Haidinger

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 04:44

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Trekt Peugeot zich per direct terug uit het World Endurance Championship (WEC) en de 24 uur van Le Mans, en komt er een einde aan het Hypercar-project? Volgens informatie van Motorsport-Total.com uit meerdere, onafhankelijke bronnen lijkt dat al besloten.

Dat gebeurt terwijl het Franse traditionele merk van Stellantis al coureurs voor komend seizoen heeft aangekondigd. Bovendien was het plan om na jaren van ontwikkeling in 2027 met de nieuwe Hypercar aan de start te staan. Zo ver lijkt het nu niet meer te komen.

De timing zou logisch zijn, want op 23 november, komende maandag, sluit de inschrijving voor het WEC-seizoen 2027. Dat betekent dat Peugeot, ondanks de intensieve voorbereiding op het seizoen, mogelijk zonder boete aan de ACO kan wegkomen voor het intrekken van een al geplande inschrijving.

Waarom maakte Peugeot tot het laatst WEC-coureurs bekend?

Peugeot zou daarmee na Alpine al het tweede Franse merk zijn dat na 2026 uit het WEC verdwijnt. Maar hoe kan het dat de 'Leeuwen' jarenlang aan een nieuwe auto werken en zelfs coureurs bekendmaken, om vervolgens plotseling de stekker eruit te trekken?

Dat komt doordat de beslissing kennelijk op korte termijn is genomen en op Stellantis-niveau. Het is niet ongebruikelijk dat zulke besluiten op concernniveau vallen en dat de motorsportafdeling, die bij Peugeot in Versailles-Satory is gevestigd, daar niet bij wordt betrokken.

Stellantis bevestigde dat er buitengewone vergaderingen zijn belegd, maar bevestigde noch ontkende het vertrek uit het WEC of het einde van het Hypercar-programma.

WEC-afscheid en Hypercar-einde: zo reageert Stellantis

"Wij bevestigen dat er buitengewone vergaderingen van de ondernemingsraden (CSE/CSEC) zijn bijeengeroepen om gesprekken te voeren met werknemersvertegenwoordigers van Stellantis Motorsport.

Op dit moment kunnen wij geen mededelingen doen over deze onderwerpen, uit respect voor het informatie- en consultatieproces", zegt een woordvoerster van Stellantis Motorsport op navraag van Motorsport-Total.com.

Volgens het Franse arbeidsrecht moeten de ondernemingsraad die voor de vestiging verantwoordelijk is (CSE - Comite social et economique/Sociaal en Economisch Comité) en de centrale ondernemingsraad van het concern (CSEC - Comite social et economique central/Centraal Sociaal en Economisch Comité) officieel worden gehoord voordat ingrijpende strategische of structurele besluiten definitief worden uitgevoerd.

Dat in beide organen buitengewone vergaderingen zijn belegd, is een sterke aanwijzing dat er bij Stellantis Motorsport een grotere beslissing aan zit te komen.

Geen enkele zege voor gedurfd concept in vijf WEC-jaren

Peugeot had voor het FIA WEC-seizoen 2027 de nieuwkomers Robert Shwartzman en Alex Quinn al officieel als vaste coureurs aangekondigd. Jean-Eric Vergne zou in 2027 terugkeren; Loïc Duval, Nick Cassidy en Paul di Resta lagen sowieso vast. De exacte rijderscombinaties voor de twee auto's waren nog niet definitief bevestigd.

De derde evolutie van de 9X8 Hypercar, die in 2022 debuteerde en tot dusver niet aan de verwachtingen voldeed, was al getest en moest vanaf komend seizoen eigenlijk voor de ommekeer zorgen.

De 9X8 trok aanvankelijk de aandacht met zijn onconventionele aerodynamica zonder achtervleugel en zijn geslaagde designtaal, maar behaalde in vijf WEC-jaren ondanks de Balance of Performance (BoP) geen enkele racezege. Vier podiumplaatsen en één pole position waren de hoogtepunten.

Welke rol speelt de Ferrari-baas?

Volgens informatie van Motorsport-Total.com speelt ook de magere staat van dienst een rol bij het WEC-vertrek. Hoewel Peugeot vanaf het begin koos voor het LMH-concept, dat volgens experts superieur was, speelde het merk in tegenstelling tot Ferrari meestal slechts een bijrol.

Een interessant aspect: Ferrari-baas John Elkann is via de Agnelli-familieholding Exor met 15,48 procent een van de machtigste aandeelhouders van het Stellantis-concern. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van commissarissen van Stellantis. Het is voorstelbaar dat ook hij door de mislukkingen van Peugeot, zeker vergeleken met de drie opeenvolgende Le Mans-zeges van Ferrari, het programma ter discussie is gaan stellen.

Daarbij zijn de kosten van de Hypercars hoger dan aanvankelijk gedacht, en de fabrikanten zijn het tot op de dag van vandaag niet eens geworden over een budgetplafond. Volgens schattingen heeft Peugeot jaarlijks meer dan 30 miljoen euro uitgegeven aan het Hypercar-programma in het WEC, temeer omdat het de meeste Evo-jokers van alle fabrikanten gebruikte.

Brokkelt de motorsportsteun binnen Stellantis af?

Dan is er nog de huidige crisis in de auto-industrie, die ook Stellantis niet ongemoeid laat. Stellantis meldde in februari 2026 bijzondere lasten van 22,2 miljard euro, die in de tweede helft van 2025 waren ontstaan. In de later gepubliceerde jaarcijfers liepen de bijzondere lasten over heel 2025 uiteindelijk op tot 25,4 miljard euro. Het nettoverlies bedroeg 22,3 miljard euro.

Ook is de steun voor motorsport binnen het concern niet meer zo sterk als een paar jaar geleden. Voormalig Stellantis-topman Carlos Tavares, zelf hobbycoureur en een groot pleitbezorger van de WEC-comeback van Peugeot, is sinds eind 2024 niet meer aan boord. Zijn opvolger Antonio Filosa staat daarentegen bekend als een klassieke saneerder zonder grote passie voor motorsport.

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- Het Motorsport.com-team

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