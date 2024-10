Afgelopen Formule E-seizoen had Sacha Fenestraz het heel lastig als teamgenoot van Oliver Rowland. Rowland deed mee om de prijzen en werd uiteindelijk vierde in de WK-stand, terwijl Fenestraz in de achterhoede rondzwom. Laatstgenoemde coureur vertelt in gesprek met Motorsport.com dat het hem weinig verbaast dat hij ruimschoots werd verslagen, want Fenestraz gelooft dat Rowland zich kan meten met Formule 1-coureur Max Verstappen.

"Oliver is met gemak net zo goed als Verstappen", begint de Franse coureur. "Hij is goede vrienden met Verstappen en dit jaar zei Verstappen tegen hem dat het jammer is dat hij niet in Formule 1 racet. Hij denkt namelijk dat hij overschaduwd zou worden door Oliver. Mensen in de autosport weten dus wat zijn potentieel is."

Fenestraz werd afgelopen seizoen totaal overklast door Rowland. Dat was in eerste instantie tegen zijn eigen verwachtingen in. "Ik begon dit jaar met het idee dat ik teamleider wilde worden en hem wilde verslaan. Dat was niet realistisch, want we hebben het hier over Rowland die aan zijn zevende Formule E-seizoen bezig was", verklaart de 25-jarige coureur. "Dit was voor mij nog maar mijn tweede jaar. En als je kijkt naar de coureurs die vooraan meededen, dat waren allemaal ervaren en veel oudere coureurs. Ik was [aan het begin van het seizoen] nog maar 24 en had lang niet zoveel ervaring als coureur als Oliver."

Volgende stap in carrière

Vanwege zijn tegenvallende resultaten werd Fenestraz door Nissan na zijn tweede seizoen bij het team uit het stoeltje gehaald, ondanks dat hij naar eigen zeggen een doorlopend contract had. Via sociale media moest hij vernemen dat Norman Nato komend seizoen zijn plekje gaat overnemen. "Dat viel niet lekker bij mij", erkent de coureur. Daarmee lijkt er een einde te komen aan zijn Formule E-avontuur, want met nog twee open zitjes - beide bij ERT - is de kans klein dat hij volgend jaar op de grid staat. Hij verklaart daarom bezig te zijn met een zitje in Super Formula en dat hij een aanbod als fabriekscoureur in het WEC en IMSA op zak heeft.