Armstrong pakt eerste F2-zege, Viscaal claimt pole voor race 2

Vanwege de deels omgekeerde startgrid mochten Liam Lawson en Marcus Armstrong zaterdag plaatsnemen op de voorste startrij voor de allereerste race op het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit. Bij de start kwam Armstrong als beste van zijn plek, waardoor hij in de eerste bochtencombinatie meteen polesitter Lawson te grazen kon nemen. Het hele veld kwam ongeschonden door de eerste twee bochten, maar in de vierde bocht ging het mis voor debutant Olli Caldwel, die zijn Charouz na een aanvaring met Guilherme Samaia in de muur boorde. Samaia tikte vervolgens ook nog teamgenoot Marino Sato aan, wat voor beide auto’s het einde van de race betekende.

Het incident bracht meteen de safety car op de baan, alvorens het hele veld in de vierde ronde weer werd losgelaten. Het zou echter niet lang duren voordat het weer mis ging. Titelkandidaat en toekomstig F1-coureur van Alfa Romeo Guanyu Zhou probeerde in de eerste bocht de zesde plaats af te pakken van Christian Lundgaard, maar de inhaalpoging leidde tot een aanvaring tussen beide coureurs. Zhou spinde en kon met een kapotte voorvleugel terug naar de pits, wat de Chinees de laatste plek in de rangorde opleverde. Het zorgde voor een virtuele safety car-situatie, maar ook dat bracht Armstrong niet van zijn stuk. De Nieuw-Zeelander hield de leiding vast voor Lawson, Ralph Boschung en Jüri Vips.

Halverwege de race pakte Vips de derde plek af van Boschung, alvorens ook Felipe Drugovich zich een weg langs de Zwitser knokte. Na een fraai duel met Robert Shwartzman rmoest Boschung ook de vijfde plaats afstaan, alvorens er een fraai duel tussen vijf auto's ontstond voor de achtste plaats. Boschung kon het tempo niet volgen, maar Theo Pourchaire bracht redding: de Zwitser verloor in bocht 22 de macht over het stuur van zijn ART, eindigde in de muur en bracht daarmee voor de tweede keer de safety car op de baan.

Armstrong houdt stand in sprint naar de finish

Met nog vier ronden te gaan werd het hele veld weer losgelaten. Armstrong kwam nog even onder druk te staan van Lawson, maar de DAMS-rijder hield het hoofd koel en greep zo na een dominante race zijn allereerste Formule 2-zege. Lawson moest genoegen nemen met de tweede plek, voor HitechGP-teamgenoot Vips. Drugovich kwam als vierde aan de finish, terwijl Jehan Daruvala zich mede dankzij een dubbele inhaalactie in de laatste bocht nog naar de vijfde plaats knokte. Shwartzman werd als zesde geklasseerd voor Lundgaard, gevolgd door Dan Ticktum en klassementsleider Oscar Piastri, die titelrivaal Zhou buiten de punten als zeventiende zag finishen.

Bent Viscaal eindigde de sprintrace op een tiende plek, wat hem de eerste startplek oplevert voor de tweede sprintrace op zaterdagmiddag. De top-tien van de eerste sprintrace zal dan namelijk in omgekeerde volgorde vertrekken.

De tweede sprintrace in Jeddah gaat zaterdagavond om 19.40 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag Formule 2 Jeddah - Race 1