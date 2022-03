Hitech verbreekt per direct samenwerking met sponsor Uralkali

Het team van Hitech werd sinds 2016 gesponsord door Uralkali. De CEO van de kunstmestfabrikant is Dmitry Mazepin, vader van voormalig Haas-coureur Nikita Mazepin. Hitech reed afgelopen week al zonder de naam Uralkali tijdens de pre-season test in Bahrein. De renstal heeft dinsdag bekendgemaakt met onmiddellijke ingang de samenwerking te beëindigen. Hitech voegt eraan toe geschokt en bedroefd te zijn door de oorlog in Oekraïne en wenst dat er snel een vreedzaam einde aan het conflict komt. "Hitech Grand Prix heeft ervoor gekozen om met onmiddellijke ingang de sponsorovereenkomst met Uralkali te beëindigen", laat de renstal in een verklaring weten. "Net als de rest van de gemeenschap in de autosport is het team geschokt en bedroefd door de invasie en wenst het een snel en vreedzaam einde van het aanhoudende conflict."

Op 24 februari begonnen Russische troepen in opdracht van president Vladimir Poetin een invasie in buurland Oekraïne, die vooralsnog voortduurt. De invasie is door westerse landen sterk veroordeeld en wereldwijd zijn er sancties afgekondigd tegen Rusland. Op sportief gebied mogen Russische atleten en teams niet meer onder de Russische vlag deelnemen en ook het Russische volkslied is verboden.

Haas F1 Team nam eerder al afscheid van Mazepin

Tijdens de driedaagse F1-shakedown in Barcelona brak de oorlog in Oekraïne uit. Het deed het F1-team van Haas besluiten om de Russische sponsor en Russische kleuren van de VF-22 te verwijderen. Afgelopen weekend maakte de Amerikaanse formatie bekend dat Mazepin niet langer onder contract staat bij de renstal, Mazepin reageerde teleurgesteld op het besluit. Pietro Fittipaldi neemt zijn plaats in tijdens de tweede F1-test in Bahrein.

Uralkali voegde zich bij Hitech toen Mazepin in 2016 aan de slag ging bij de renstal in het Europees F3-kampioenschap. Het daaropvolgende jaar bleef de Rus bij het team en werd uiteindelijk tiende in de eindstand. In 2020 keerde Mazepin terug bij Hitech in de Formule 2, waarin hij vijfde werd.