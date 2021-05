Lawson dominant naar F2-zege op opdrogende baan in Monaco

Marcus Armstrong had de race van pole-position aan mogen vangen na zijn tiende plek in de race van donderdag, maar op weg naar de grid viel de bolide van DAMS stil. Hij moest daardoor noodgedwongen vanuit de pits starten, waardoor Liam Lawson de voorste starter was op P2. Bij de start op het natte asfalt in Monaco nam Oscar Piastri het heft in handen vanaf de derde startplek naar de leiding te katapulteren, gevolgd door Lawson en Dan Ticktum. In de achterhoede was er contact tussen Marino Sato en Gianluca Petecof, wat laatstgenoemde op een uitvalbeurt kwam te staan.

Na een korte virtual safety car voor de uitgevallen Armstrong zette Lawson de aanval in op de koppositie. De Hitech-coureur was duidelijk sneller dan Piastri en in de vijfde ronde ging hij aan de coureur van Prema voorbij. Dat leek hij al bij het uitkomen van de tunnel te doen, maar uiteindelijk slaagde de aanval pas in Rascasse. Meteen wist Lawson een gat te slaan richting zijn naaste belager, die niet lang daarna in de schoot viel bij Ticktum. Intussen begon het zonnetje door te breken in het prinsdom, wat ervoor zorgde dat er langzaam een droge lijn zichtbaar werd.

Een nieuwe virtual safety car in ronde 11, veroorzaakt door de uitgevallen Sato, bood UNI-Virtuosi de kans om te gokken op slicks. Daar bleek het circuit toch nog te nat voor, want Guanyu Zhou en teamgenoot Felipe Drugovich wisselden hun slicks later in de race weer in voor een set regenbanden. Vooraan voerde Ticktum de druk op bij Piastri en de Brit van Carlin wist bij het uitkomen van de tunnel een gaatje te vinden in de Nouvelle chicane. Dat Ticktum werd opgehouden door Piastri, liet hij blijken door binnen vijf ronden het gat van vier seconden met koploper Lawson te dichten. Die antwoordde vervolgens weer met een aantal snelle ronden, waardoor het gat in ere hersteld werd.

In de slotfase veroorzaakte Bent Viscaal nog een safety car-fase door tegen de achterkant van David Beckmann te rijden. Desondanks hield Lawson na de herstart zijn hoofd koel en pakte hij de zege in de tweede sprintrace van het weekend in Monaco, voor Ticktum en Piastri. Jüri Vips ging in de slotfase nog voorbij aan Theo Pourchaire voor de vierde positie, waardoor de Fransman van ART Grand Prix werd terugverwezen naar P5. De zesde positie ging naar Ralph Boschung, terwijl Richard Verschoor een knappe inhaalrace vanaf P13 beloonde met de zevende plek en twee punten. MP-teamgenoot Lirim Zendeli werd achtste, terwijl Jehan Daruvala en Jack Aitken de top-tien completeerden. Viscaal haalde de finish wel en werd twaalfde, maar moet nog afwachten welk oordeel de stewards vellen over zijn aanvaring met Beckmann.

De derde en laatste race van de Formule 2 in Monaco staat later vandaag op het programma. Om 17.15 uur beginnen de coureurs aan de 42 ronden tellende hoofdrace, Pourchaire mag daarin van pole-position vertrekken.

Uitslag tweede sprintrace Formule 2 Monaco