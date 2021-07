Zorgen bij Hamilton na P4: “Mijlenver van Red Bull verwijderd”

In de eerste fase van de tweede opeenvolgende race op de Red Bull Ring wist Lewis Hamilton zich vanaf de vierde startpositie op te werken naar de tweede plek. De achtervolging inzetten op Verstappen lukte niet en na zijn pitstop kreeg de Mercedes-coureur te kampen met een probleem aan zijn bolide. Bij een excursie over de kerbstones raakte de achterkant van zijn W12 beschadigd, waardoor hij downforce verloor. Valtteri Bottas en Lando Norris haalden Hamilton vervolgens in, waarna Hamilton met een extra pitstop uiteindelijk vierde werd.

Verstappen verslaan op de Red Bull Ring zag Hamilton als een schier onmogelijke opgave. De vierde plek zorgt echter wel voor frustratie bij de regerend wereldkampioen. “Voor de race zei ik al dat het heel moeilijk zou worden om Max te verslaan”, vertelde hij na afloop van de race voor de camera’s van Sky Sports F1. “Maar het is natuurlijk frustrerend om zoveel downforce te verliezen aan de achterkant van de auto en de tweede plek niet vast te kunnen houden. Ik heb vandaag veel punten verloren.” Meer dan P2 zat er in de ogen van Hamilton sowieso niet in, in Oostenrijk. Zonder technisch malheur had hij die positie in zijn ogen echter wel vast kunnen houden. “Ik lag tweede toen het opeens kapot ging, anders was het een gemakkelijke tweede plaats geworden. Maar ik was duidelijk niet in staat om de jongens voor mij te pakken.”

Voor Red Bull Racing staat de teller inmiddels op vijf overwinningen op een rij, terwijl Hamilton al sinds de Spaanse Grand Prix droog staat. Tijdens GP’s van Oostenrijk en Stiermarken stond er duidelijk geen maat op Verstappen en de RB16B en dat baart de nummer twee in het kampioenschap zorgen. “We zijn mijlenver van hen [Red Bull] verwijderd, we hebben veel werk te verzetten. Het is alle hens aan dek, maar ik weet dat iedereen druk bezig is”, vertelde hij. Hij wijst daarbij naar het verschil in ontwikkelingstempo tussen Red Bull en Mercedes: “Red Bull heeft in de laatste races veel upgrades meegenomen, wij hebben niets meegebracht. Wij moeten ook met upgrades komen en zoveel mogelijk snelheid vinden, anders gaat dit steeds het resultaat zijn.”