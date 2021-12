Zo schommelde de strijd Hamilton-Verstappen volgens de bookmakers

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn het hele seizoen al in een fascinerende strijd om de wereldtitel verwikkeld. Daarbij is het momentum regelmatig heen en weer gegaan en dat blijkt ook uit de quoteringen bij de bookmakers. Eind december was het al mogelijk om in te zetten op wie in 2021 met de wereldtitel aan de haal zou gaan en destijds was Hamilton de grote favoriet, zo zette OddsBeater op een rij. De Mercedes-coureur had net zijn zevende wereldtitel in de wacht gesleept en daardoor was hij met een quotering van 1,35 (voor iedere euro inzet krijg je 1,35 euro terug als Hamilton de titel pakt). De quotering van Verstappen was op dat moment 5,50.

Hoe snel het kan veranderen, bleek wel na de eerste race in Bahrein. Hoewel Hamilton nog altijd als favoriet werd gezien met een quotering van 1,85, zat die voor een WK-titel van Verstappen nog maar iets boven de 2,00. De coureur van Red Bull Racing werd na de GP van Frankrijk voor het eerst als favoriet aangewezen met een quotering van 1,85 en na de GP van Oostenrijk daalde die zelfs naar 1,22. Inzetten op de achtste wereldtitel van Hamilton werd hierdoor interessant met een quotering van 4,00.

Daarna schommelden de odds van Hamilton en Verstappen even, maar na de overtuigende zege in de Grand Prix van Nederland werd Verstappen weer als favoriet aangewezen met een quotering van 1,67. De odds van een nieuwe titel voor Hamilton waren op dat moment 2,10 en liepen zelfs op naar 2,70, nadat Verstappen de GP van de Verenigde Staten had gewonnen. Diens quotering was op dat moment nog 1,45. In de laatste races sloeg Hamilton echter terug, bracht de spanning terug in de WK-strijd en voor de GP van Saudi-Arabië staat zijn quotering op 1,55. Voor Verstappen levert één euro inzet momenteel 2,10 euro op als hij wereldkampioen wordt.

WK F1: de ontwikkeling van de odds seizoen 2021 tot Saudi-Arabië