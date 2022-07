Lewis Hamilton sprak achteraf van een flinke klap, maar was ongedeerd. Hij werd met de medical car naar de paddock gebracht, waar hij even later de pers te woord stond. “Ik ben oké, het was een beste klap, maar ik ben oké”, zegt Hamilton. “Ik ben ontzettend teleurgesteld in mezelf. Het spijt me enorm voor het team. Iedereen werkt zo hard en ik vind het niet fijn om een auto te beschadigen. Dat doet pijn.”

Een moment van onbalans zorgde ervoor dat de achterkant van de W13 onder het achterwerk van Hamilton vandaan schoof. Hij probeerde het nog op te vangen, maar was kansloos toen hij eenmaal de grindbak bereikt had. “We waren voor de top-drie aan het vechten. Ik heb geen verklaring voor de crash”, tast Hamilton in het duister. “Ik verloor de achterkant bij het ingaan van de zevende bocht en toen was het klaar.“

Tot de crash was Hamilton bezig aan een goed weekend. In de eerste training en aan het begin van de kwalificatie leek het er zelfs op dat de zevenvoudig wereldkampioen kon vechten met Ferrari en Red Bull. “Dat is bemoedigend”, stelt Hamilton. “Het is goed dat we beter presteren. We hadden niet gedacht dat we er zo dicht op zouden staan. Dat is enorm positief, maar het is klote om het dan zo te vergooien. Ik weet niet wat het probleem was, maar we hebben op zaterdag een sprintrace en dat biedt kansen om wat plekken goed te maken.”

Nadat de baan weer was vrijgegeven, ging het ook mis bij Mercedes-teamgenoot George Russell. De jongeling veroorzaakte eveneens een rode vlag in Q3.

Video: Hamilton crasht in Q3 van kwalificatie voor sprintrace