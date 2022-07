VIDEO: Na Hamilton gaat ook Russell van de baan in kwalificatie

Mercedes koesterde hoop dat het in de kwalificatie mee kon doen om de voorste plekken nadat het eerder op de dag een veelbelovende eerste training kende. Er kwam echter niets van. In Q3 ging het eerst al mis voor Lewis Hamilton bij het insturen van bocht 7. De Brit kwam met een ferme klap in de bandenstapels terecht. Daardoor werd de sessie al enige tijd stilgelegd.

Toen de wagens eenmaal terug waren op de baan, ging ook George Russell in de mist. Hij verloor de controle over de achterkant van de wagen bij het insturen van bocht 11. De W13 kwam achterstevoren in de bandenstapels terecht. Rechtsachter brak het wiel af bij Russell, die zelf ongedeerd bleef bij het incident. Hij stak daarna de baan over om terug te keren naar de pits, iets waar de wedstrijdleiding niet erg blij mee was. Russell moet zich daarom vrijdagavond nog melden bij de wedstrijdleiding.

Bekijk hier de crash van Russell: