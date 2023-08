Teambaas Brown: McLaren F1-team in 2025 klaar voor titelstrijd

Door de winter heen is er heel wat veranderd binnen het F1-team van McLaren. Onder leiding van nieuwbakken teambaas Andrea Stella is met name de technische staf aangepakt. Zo verdween James Key en komen Rob Marshall van Red Bull en David Sanchez van Ferrari volgend seizoen de renstal versterken. Een noodzakelijke ingreep, want aan het begin van het seizoen kon McLaren totaal niet meedoen om de punten en er moest wat gebeuren bij de renstal. De MCL60 kwam met een flink pakket upgrades naar Silverstone en dat wierp direct zijn vruchten af. Sindsdien scoorde Lando Norris twee keer een podiumplek en kon Oscar Piastri zijn eerste Formule 1-prijs in ontvangst nemen tijdens de GP van België, waar hij tweede werd in de sprintrace.

McLaren CEO Zak Brown ziet dat de renstal eigenlijk alleen maar beter kan worden, zeker gezien het feit dat er een nieuwe windtunnel en een nieuwe simulator in gebruik is genomen. In een exclusief interview met Motorsport.com vertelt de Amerikaan dat er niets meer in de weg mag staan om mee te gaan strijden om de titels. "De gaten die we de afgelopen vijf jaar hadden zijn verdwenen", vertelt Brown. "We hadden geen eigen windtunnel, de simulator was twintig jaar oud en op CFD-gebied liepen we ver achter. Nu is het meer een kwestie van finetuning. We kunnen nergens meer naar staren en zeggen: dat missen we. Dat is allemaal op hun plek nu."

Waar Alpine binnen heel korte tijd om de winst wil gaan strijden, blijft McLaren realistisch. De 51-jarige Brown verklaart dat er in 2025 geoogst moet worden: "Vanaf dan kunnen we weer met een schone lei beginnen en zijn de infrastructuur en de nieuwe mensen goed ingewerkt. Rob Marshall en David Sanchez beginnen namelijk pas in januari en de auto voor 2024 is al volop in ontwikkeling. Dus het wordt pas 2025. We moeten het nu doen met het team dat we nu hebben. We zijn trots op wat we gedaan hebben, alles wat we nu nog doen is mooi meegenomen."