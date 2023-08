Chaos of masterplan? Wat er intern aan de hand is bij Alpine

Het team heeft van Alpine heeft de laatste jaren een plan ontwikkeld om met realisme, wijsheid en visie richting de top te gaan. Na het ontslag van teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane is van het oorspronkelijke pad afgeweken. Tel daarbij op dat ook CEO Laurent Rossi aan de kant geschoven is en de andere aanpak van de Franse renstal is duidelijk zichtbaar.

De veranderingen zijn sinds de komst van de nieuwe vice-president Bruno Famin doorgevoerd. De Fransman werd in eerste instantie aangesteld als tussenpersoon tussen Rossi en Szafnauer. Tussen hen boterde het niet en de Franse engineer had de taak het team bij elkaar houden. Binnen een week na zijn aanstelling werd Rossi echter aan de kant geschoven om zich bezig te gaan houden met 'speciale projecten' binnen Alpine en nu is ook Szafnauer bedankt voor de bewezen diensten. Ook Pat Fry vertrekt, hij verlaat het team op eigen initiatief en gaat volgend jaar bij Williams aan de slag.

Voor Szafnauer kwam zijn ontslag onverwacht. De Amerikaan had, na alle interne veranderingen, de verwachting dat CEO Luca de Meo van Renault hem de tijd zou geven om het pad richting succes te bewandelen. De Franse renstal had daarvoor een tijdlijn van honderd races uitgestippeld, waardoor er in 2026 voor de winst mee gedaan moet worden. "Het kost tijd", sprak Szafnauer kortgeleden nog. "Ik ben daarom niet bang dat Luca zijn belofte gaat breken en ik ga ervan uit dat ik honderd races de tijd krijg." Na een desastreus verlopen Hongaarse GP werd echter duidelijk dat voor de Amerikaan geen plek meer bij het team is. Bij de bekendmaking van het ontslag werd bekend dat de reden van het ontslag een verschil van mening is over het te bewandelen pad naar de top.

Permane weg vanwege verschil van inzicht

Alan Permane werd ook ontslagen vanwege een verschil van inzicht. De Brit was een oudgediende binnen de renstal, vanaf 1989 stond hij bij Alpine en haar voorlopers onder contract. Famin gaf uitleg over het vertrek van Permane: "We hebben nooit het vertrouwen verloren. Als we met dit soort projecten bezig zijn, moet het hele management dezelfde kant op willen. We willen hetzelfde bereiken, maar over bepaalde onderwerpen konden we het niet eens worden. Als we het niet 100 procent eens zijn, dan weten we allemaal dat we onze eigen weg moeten gaan." Volgens de vice-president van Alpine vindt Renault, de eigenaar van de renstal, het belangrijk dat er sneller succes geboekt moet worden.

Vanuit de paddock komen geluiden dat dit geen realistisch doel is van de Fransen. Frederic Vasseur, de teambaas van Ferrari, legt uit dat onder andere 'gardening leave' ervoor zorgt dat het tijd kost om een grote stap te kunnen zetten. "We weten dat als we nieuwe mensen willen, dat eerder jaren dan dagen duurt. Ik heb een paar weken geleden een topman gecontracteerd en hij kan pas vanaf 2025 aan de auto werken. Dat lijkt lang, maar dat hoort in F1. Als je dat niet doet, loop je achter op de rest."

Alpine moet daarom wachten totdat ze nieuwe mensen binnen kunnen halen. Er is geen snelle manier voor de teams om van concurrenten mensen over te nemen, alleen met veel geld kunnen kopstukken weggekocht worden. Famin is echter van mening dat verandering in het management nodig is om de stappen te zetten: "Stabiliteit kan er ook voor zorgen dat we dezelfde dingen blijven doen en niet verder naar voren komen. Als we dichter bij de topteams zaten, dan was het heel anders geweest. De stabiliteit was nu contraproductief."

Rust binnen het team

Ondanks de vele veranderingen is volgens Famin geen chaos binnen het Franse team ontstaan. De Fransman denkt dat er meer visie binnen het team is nu er nieuw management komt: "Alpine heeft een plan en dat plan willen we doorontwikkelen. De veranderingen komen niet van de ene op de andere dag, er zit achter elke stap een gedachte. Het doel is het merk te ontwikkelen en ook het Formule 1-team verder te ontwikkelen."

Over de verdere route kunnen er door Famin nog geen uitspraken gedaan worden: "We moeten heel wat veranderen binnen het project. We willen eerst het hele team tegen het licht houden, hoe de fabrieken werken en hoe ze samenwerken. Wanneer we dat duidelijk hebben, dan zullen we actie ondernemen."

De kortetermijndoelen zijn bekend, er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van het chassis en met de afspraken over het gelijktrekken van de motorprestaties door de F1 Commission heeft ook daar Alpine veel werk te verzetten. Op lange termijn zijn er meer onduidelijkheden, maar het is wel duidelijk dat er flink wat moet gebeuren als de Franse renstal over honderd races vooraan mee wil doen.