Tsunoda: Feedback Nyck de Vries iets anders dan wat ik in auto voel

De eerste twee Formule 1-seizoenen werkte Yuki Tsunoda af met Pierre Gasly aan zijn zijde. De Fransman was afgetekend de teamleider bij AlphaTauri en probeerde Tsunoda achter de schermen ook op sleeptouw te nemen. Dit jaar is de situatie veranderd met Nyck de Vries als teamgenoot en wil Tsunoda naar eigen zeggen meer op de voorgrond treden. "Ik voel nu meer verantwoordelijkheid om het team te helpen dan vorig jaar. Dingen die ik naast Pierre heb geleerd, probeer ik nu in de praktijk te brengen en ik probeer natuurlijk vooral op mijn eigen manier te werken."

Feedback van De Vries zeer gedetailleerd

Ondanks de F1-ervaring van Tsunoda liet Helmut Marko in Japan aan deze website weten dat hij De Vries eerder als teamleider ziet, in ieder geval op technisch vlak. Teambaas Franz Tost liet tijdens de testdagen weten dat ook hij onder de indruk is van de technische feedback van De Vries. In de AlphaTauri-hospitality in Bahrein laat Tsunoda soortgelijke geluiden horen. "Qua technische feedback geeft Nyck altijd zeer gedetailleerde informatie. Ik ging eigenlijk nooit zover in de details. In dat opzicht leer ik veel van Nyck en dat is natuurlijk goed. Ik kan weer andere dingen van hem leren dan van Pierre", begint Tsunoda zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com.

Wat betreft die technische feedback komt de Japanner wel met een interessante noot: de dingen die De Vries en hijzelf aan het team doorgeven verschillen momenteel nogal van elkaar. "De feedback die Nyck aan het team geeft, is wel anders dan wat ik in de auto voel, ja. Pierre en ik hadden een compleet andere rijstijl en wat we graag van de auto wilden was ook bijna het tegenovergestelde. Maar de feedback die we aan het team gaven, was wel altijd bijna hetzelfde. Nyck is natuurlijk een andere coureur en tot dusver is zijn feedback anders dan wat ik doorgeef. Misschien komt dat doordat hij het vertrouwen in de auto nog aan het opbouwen is, maar het is vooralsnog iets anders. We moeten een soort gulden middenweg vinden om het voor beide coureurs goed te laten werken."

Dat laatste ziet Tsunoda echter niet als een probleem. Zo kan een compromis lastig zijn bij de doorontwikkeling, kijk ook maar naar de verschillende rijstijlen van Max Verstappen en Sergio Perez bij Red Bull Racing. Het is lastig om het voor beide coureurs naar wens te krijgen, al ziet Tsunoda dat iets anders. "Ik denk dat de ontwikkeling van het team vooral gericht is op de auto zelf sneller maken, niet zozeer om die beter bij één van de twee coureurs te laten passen. Ze luisteren natuurlijk wel naar onze feedback, maar de doorontwikkeling gaat toch vooral om de aerodynamica en het vinden van meer downforce. Daarbij denken ze niet meteen aan de balans van de auto. Die balans moeten wij aan onze kant van de pitbox zien te vinden met onze engineers. Ik denk trouwens dat het ook beter is dat ze onze feedback niet leidend maken in de doorontwikkeling, omdat we de balans op het circuit wel kunnen zoeken. De focus moet liggen op het vinden van zoveel mogelijk extra downforce, zodat we competitiever worden. Dat is het belangrijkste en we hebben nu ook al veel dingen gepland om de auto beter te maken, dat plan loopt veel beter dan vorig jaar."

AlphaTauri moet werken aan langzame bochten

Wat betreft de verbeterpunten wijst Tsunoda vooral naar de langzame bochten. Volgens de nummer zeventien uit het WK van vorig jaar heeft het team qua topsnelheid en snelle bochten al een stap voorwaarts gezet. "In de laatste middagsessie van de test was mijn gevoel in de auto een stuk beter dan daarvoor, maar dat is ook logisch. Toen was het namelijk koeler en was er meer grip dan in die warme ochtendsessies. Maar goed, we moeten nog steeds wel werken aan onze snelheid in langzame bochten. Dat is ook duidelijk te zien in de data. In snelle bochten hebben we echt wel een stap gezet vergeleken met vorig jaar, maar in langzame bochten moeten we de auto nog verbeteren."

Video: Jan Lammers bespreekt zijn verwachtingen voor AlphaTauri in 2023