Tsunoda niet bezig met kans bij Red Bull: "Blij bij AlphaTauri"

Het loopt in 2023 nog voor geen meter bij AlphaTauri, dat na de eerste tien races tiende en laatste staat in het kampioenschap voor constructeurs. Het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing heeft Nyck de Vries inmiddels de deur gewezen en Daniel Ricciardo voor de rest van het seizoen aan Yuki Tsunoda gekoppeld. De Japanner is een lichtpuntje in het moeizame seizoen van de renstal. Hij heeft een grote stap voorwaarts gezet, rekende op consistente basis af met De Vries en is verantwoordelijk voor de enige twee punten die het team tot dusver heeft gescoord. Het brengt hem eveneens in beeld als een potentiële vervanger van Sergio Perez, die de afgelopen races vooral op zaterdag ondermaats heeft gepresteerd.

Ook over de toekomst van Tsunoda is nog geen zekerheid, aangezien zijn contract eind 2023 afloopt. Geruchten over een stap naar Red Bull vindt hij vleiend, maar tegelijkertijd geeft hij aan zich goed op zijn plek te voelen bij AlphaTauri. "Als coureur is het goed om de aandacht van andere teams te hebben, maar momenteel ben ik blij bij AlphaTauri. Ze hebben mij de afgelopen jaren gesteund, dus ik overweeg geen overstap naar een ander team", zegt Tsunoda in gesprek met Total-Motorsport. "Als er een kans is om naar Red Bull te gaan, dan is dat geweldig. Maar ik denk niet te veel na over 2024 en er is weinig reden om buiten AlphaTauri te kijken."

In vergelijking met zijn eerste twee F1-seizoenen heeft Tsunoda in 2023 een grote stap voorwaarts gezet. Toch is hij zelf van mening dat hij die stap vorig jaar al heeft gezet, ondanks dat toenmalig teamgenoot Pierre Gasly boven hem eindigde in de WK-stand. "Iedereen zegt dat ik door dit jaar vertrouwen heb, maar tegelijkertijd hebben maar weinigen mijn races van vorig jaar gezien. In de meeste droge kwalificaties versloeg ik Pierre", verwijst hij naar het kwalificatieduel, dat hij met 13-9 verloor van de Fransman. "Ik heb veel vertrouwen en ik heb het dit jaar vaker samen laten komen in de races en kwalificaties. Ik maak me weinig zorgen om mijn contract, ik focus me meer op wat ik in de races moet doen om resultaten te leveren."

Video: De wisseling van de wacht bij AlphaTauri wordt besproken in de F1-update