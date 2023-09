AlphaTauri reist met een flinke hoeveelheid nieuwe onderdelen af naar Singapore. Het Formule 1-team voorziet de AT04 vanaf dit weekend met een aangepaste motorkap, vloer, diffuser en aangepaste vloerranden. Daarnaast zijn de inlaten van de sidepods aangepakt en heeft het wijzigingen doorgevoerd aan de spiegels. Logischerwijs moeten alle nieuwe zaken de auto beter maken. Met name aan de achterkant is veel aandacht geschonken, iets dat door alle AlphaTauri-coureurs als feedback werd gegeven.

"We hebben echt veel upgrades voor dit weekend", opent Yuki Tsunoda. "We hopen dat dit een van de grootste pakketten is hier in Singapore. Het belangrijkste zijn alle nieuwigheden op aerodynamisch vlak. Dit is het belangrijkste deel om de performance te verbeteren. Daarnaast zijn er mechanische aanpassingen. Maar we hopen vooral met de aerodynamische zaken een stap te maken in de pikorde." De Italiaanse formatie worstelt al het hele F1-seizoen met de achterkant van de wagen. Volgens de 23-jarige is dit ook iets wat Daniel Ricciardo en Liam Lawson als feedback gaven. "Dus ik denk dat de richting van de updates de juiste is. Hopelijk geeft het ons als coureurs ook meer vertrouwen."

Het nieuwe pakket voelde Tsunoda virtueel al aan de tand in de simulator in Milton Keynes. Hij zegt het verschil in gedrag te voelen, iets dat bij het vorige grote pakket in Groot-Brittannië minder het geval was. "In de simulator voelde ik al meer verschil in vergelijking met Silverstone", vervolgt hij. "In de simulator voelde ik voor Silverstone geen enorm verschil, er was alleen een klein beetje tijdwinst. Nu voel ik een karakteristieke verandering. Het is nog steeds dezelfde richting, maar de achterkant voelt bij het ingaan van een bocht beter. Dat is waar het eerder aan ontbrak. Maar het is natuurlijk moeilijk om het in de simulator echt te voelen. Op het circuit gebeuren veel dingen. Daar moeten we checken of we in de goede richting zitten en of er inderdaad meer tijdwinst is dan op Silverstone. Tot nu toe zitten we op de juiste weg. Ik ben behoorlijk optimistisch."