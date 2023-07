Met het ontslag van Nyck de Vries verandert er voor Yuki Tsunoda veel. De Japanner krijgt met Daniel Ricciardo een andere teamgenoot en zijn teammaatje De Vries verdwijnt. In de aanloop naar de Hongaarse GP kijkt de 23-jarige coureur terug op de samenwerking met De Vries: "Ik wil graag zeggen dat ik de afgelopen tien races een leuke tijd samen met Nyck heb gehad. Ik heb veel van hem geleerd en buiten de baan hebben we het samen ook leuk gehad. Hij had veel ervaring in andere categorieën en gaf goede feedback met zijn kennis. Hij had de snelheid, en als vriend heb ik veel plezier beleefd aan onze tijd samen."

Voor de Japanner is zijn nieuwe teamgenoot Ricciardo een relatief onbekende: "Ik kijk er naar uit om met Daniel te werken. Ik ken hem nog niet zo goed, maar we hebben veel plezier beleefd tijdens de filmdag in Miami eerder dit seizoen. Ik ben er zeker van dat ik veel van hem kan leren en ik verwacht dat hij iets kan inbrengen om de auto nog verder te ontwikkelen."

Vol goede moed naar Hongarije

Tsunoda ziet de race op de Hungaroring met vertrouwen tegemoet, zeker aangezien AlphaTauri opnieuw een aantal updates meeneemt: "Boedapest is een compleet andere baan dan de afgelopen twee races, hier zijn veel meer langzame bochten en dat zou beter bij onze auto moeten passen dan de bochten met hogere snelheid. Ik vind het een leuke baan, het is een uitdagend, technisch circuit. Ik heb goede herinneringen aan mijn eerste F1-race hier, het was een chaotische race waar ik zesde werd nadat ik als zestiende startte! Ik ben optimistisch, ik zie elke race als een nieuwe kans waarin alles kan gebeuren. Als team zijn we gemotiveerd om door te gaan en de auto zo goed mogelijk te ontwikkelen. In mijn hoofd heb ik, zeker na Silverstone, alles gereset en zit ik in een positievere stemming."