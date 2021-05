Tsunoda ziet Monaco als een nieuwe start

In de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco gaf Yuki Tsunoda grif toe dat hij in Spanje zijn “verstand had verloren” toen hij daar over de boordradio de opmerking plaatste dat Pierre Gasly ander (beter?) materiaal zou krijgen dan hijzelf. Die opmerking volgde na een bijzonder slechte kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij werd vanwege die ontboezeming op het matje geroepen bij teambaas Franz Tost en ook kreeg de Japanner een telefoontje van Helmut Marko. Wijselijk bood Tsunoda zijn excuses aan voor het incident, maar ook in de race zelf wist de rookie niet echt te overtuigen en dus hoopt hij in Monaco opnieuw te kunnen beginnen. “In Barcelona had ik een heel moeilijke raceweek”, blikte Tsunoda nog één keer terug op de afgelopen Grand Prix. “Zo’n raceweek wil ik in de toekomst niet meer meemaken. Vooral over de kwalificatie en [het commentaar] op de radio, voel ik echt heel veel spijt. Ik heb mijn verstand verloren. Dus ja, ik wil dat gewoon niet nog een keer doen en ik zal me moeten herpakken.”

Tsunoda moet dat doen op een voor hem volkomen onbekend circuit. “Het is een nieuw circuit [voor mij], maar Monaco is een traditioneel circuit. En het is één van mijn favoriete circuits, ook al heb ik er nog nooit gereden.” Met kortere vrije trainingen (dit jaar slechts van een uur elk) is het nog lastiger om de baan goed te leren kennen en dus moet Tsunoda alles in het werk stellen om snel, maar gedoceerd op tempo te komen. “Ik heb hier geen ervaring, dus ik moet gewoon de snelheid opbouwen”, legde hij uit. “Ik denk dat de benadering van Monaco in vergelijking met andere circuits een beetje anders is, vooral omdat je niet meteen hard moet pushen en de muur in gaan. Dus ik denk dat tempo opbouwen het belangrijkste is. En ik denk dat een aantal goede, schone trainingssessies heel belangrijk zal zijn om vertrouwen op te bouwen en om de kwalificatie voor te bereiden.”

Tsunoda moest eerder deze week tot zijn schande bekennen dat hij helemaal niet wist dat er op vrijdag niet worden gereden in Monaco en dat de actie zich beperkt tot de donderdag, zaterdag en zondag. “Het belangrijkste doel voor mij is om die sessies goed te laten verlopen. En ja, we hebben een pauze tussen donderdag en zaterdag en dat is een beetje anders, dus ik hoop dat ik me daar ook aan kan aanpassen.”

