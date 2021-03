Tsunoda legt vroegtijdig gebruik DRS tijdens wintertest uit

De jonge Japanner van AlphaTauri maakte op de laatste dag van de pre-season test indruk met de op één na snelste tijd van de hele test. Hij zette een ronde neer die slechts 0,093 seconde was verwijderd van de snelste tijd van Max Verstappen. Oplettende collega’s en rivaliserende teams hadden echter gezien dat de prestatie van Tsunoda werd opgekrikt doordat hij zijn DRS veel eerder dan normaal gebruikte. De officiële DRS-zone in Bahrein begint op 170 meter van het uitkomen van de laatste bocht, maar Tsunoda had zijn achtervleugel al ruim daarvoor openstaan. Dat gaf hem op het rechte stuk net een beetje meer snelheid en dus een snellere rondetijd.

Gevraagd naar het hoe en waarom, legde Tsunoda uit dat het DRS-systeem op de laatste dag anders was ingesteld, waardoor het op die dag ook buiten de officiële zone actief was. Toen hij een dag eerder al voor de activatiezone op de DRS-knop drukte, gebeurde er niets. Maar op de laatste dag dus wel. “Normaal gesproken – zelfs tijdens het testen – zou je het [DRS] niet moeten kunnen gebruiken zonder de activeringslijn te hebben overschreden. Maar in mijn geval kon ik het wel gebruiken, ik dacht dat het speciaal voor die sessie zo was opgezet.” Hij ontkent dat hij doelbewust bezig met het neerzetten van een glory run. “Ik heb de DRS niet zo vroeg geopend om alleen maar een goede tijd te pakken, ik had geen slechte bedoelingen. Maar als het mogelijk is om het te gebruiken dan kun je dat net zo goed doen, toch? Ik ging er ook vanuit dat het niet alleen aan mij lag en dat andere coureurs hetzelfde deden.”

Ter verdediging voert Tsunoda aan dat de rest van zijn ronde ook dik in orde was. “Ik gebruikte de DRS ongeveer vijftig meter te vroeg en als je naar de rondetijd kijkt, denk ik dat het slechts twee of drie tienden heeft opgeleverd. Het was geen groot verschil, zoals zes of zeven tienden van een seconde. Maar goed, dat verandert niets aan het feit dat ik hem te vroeg gebruikte…”

