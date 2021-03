DRS-truc hielp Tsunoda aan snelle tijd in Bahrein-test

Formule 1-debutant Tsunoda eindigde na een paar snelle rondjes op de tweede plaats in de eindstand. Hij was slechts 0.093s langzamer dan de snelste tijd van Max Verstappen. Dat was voor velen een opvallende gebeurtenis. Niet alleen omdat de AlphaTauri AT02 zo goed gaat, maar ook vanwege de manier waarop debutant Tsunoda zich aangepast heeft aan zijn nieuwe omgeving.

Maar wat zit er achter de rappe tijd van Tsunoda? Een aantal oplettende tv-kijkers en gebruikers van de F1 Reddit zag dat Tsunoda zijn DRS op de rechte stukken veel eerder opende, een stuk eerder dan gebruikelijk is tijdens de kwalificatiesimulatie.

De DRS-zone op het rechte stuk begon afgelopen jaar tijdens de Grand Prix op zo’n 170 meter van de laatste bocht. De foto in bovenstaande tweet laat zien dat Tsunoda de DRS al veel eerder activeerde. Dit gebeurde overigens meerdere ronden. De onboards van Tsunoda laten zien dat hij regelmatig op de DRS-knop drukte zodra hij de wagen bij het uitkomen van de bocht rechtgezet had.

Uit de data blijkt ook dat Tsunoda de DRS veel eerder opende dan normaal gesproken toegestaan is. Zijn topsnelheid op het rechte stuk lag een stuk hoger dan de rest. Charles Leclerc stond op de slotdag op de tweede plaats in deze lijst, hij was 3 kilometer per uur langzamer dan Tsunoda. De Japanner klokte 322 kilometer.

Het DRS-gebruik van Tsunoda was ook bij McLaren F1-coureur Lando Norris opgevallen. Hij reageerde onder een Instagram-post van Tsunoda met de vraag: “Hoe voelt de DRS?” met daarbij een lachende emoji. AlphaTauri heeft een sterke voorbereiding gehad, merkte Norris op: “Je zegt dat het indrukwekkend is, hij is een goede coureur! Ik denk dat het geen verrassing is. De AlphaTauri ziet er sterk uit. Kijkend naar de onboards en de data lijkt het erop dat ze een sterke wagen hebben. Het ziet er echt goed uit, in eigenlijk alle omstandigheden.”

De pre-season test valt niet onder een officieel F1-raceweekend waardoor er geen restricties zijn met betrekking tot DRS-gebruik. Tijdens de Grand Prix van afgelopen najaar waren er drie zones, maar tijdens de test hoeven coureurs zich hier niet aan te houden. De rondetijd van Tsunoda blijft dus geldig, al heeft dit ongetwijfeld invloed gehad op zijn snelste rondetijd.

Tsunoda keek met een goed gevoel terug op zijn laatste dag achter het stuur van de AT02. “Het was echt een goede dag, zonder problemen heb ik veel progressie geboekt”, zei Tsunoda. “Ik heb me gefocust op het rijden. De eerste twee dagen hebben we wat pech gehad, maar op zondag viel het allemaal samen. Ik denk dat de monteurs en Honda heel goed werk verzet hebben. Wat betreft mijzelf heb ik een volledige racesimulatie kunnen doen en aan het bandenmanagement kunnen werken. Ik heb een goede stap gemaakt en veel nuttige data verzameld, dat is heel positief.”

