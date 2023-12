De kans is groot dan vanaf 2026 de Formule 1 een race gaat rijden door de straten van Madrid. Motorsport.com heeft begrepen dat er gesproken wordt over een deal om tussen 2026 en 2035 in de Spaanse hoofdstad te racen. Ook sijpelen er steeds meer details door over de precieze invulling van de Grand Prix. De Spaanse editie van Motorsport.com heeft vernomen dat de organisatoren van F1 van deze race graag een nachtrace willen maken. De lokale autoriteiten zijn echter daar geen fan van, zij hebben een duidelijke voorkeur voor een race overdag.

Mocht het zover komen, dan wordt de race in Madrid de eerste Europese Grand Prix die in het donker wordt afgewerkt. Normaal gesproken starten de races in Europa om 15 uur, dus een nachtrace zou betekenen dat men breekt met die traditie. Hoe laat in de avond men zou willen starten, is nog niet helemaal duidelijk.

Met een nachtrace zullen ook het welbekende kunstlicht weer van stal gehaald worden, dat we ook al zien in de zes nachtraces die nu op de kalender staan. Naar verluidt kiest F1 voor deze optie om de mooiste beelden te kunnen maken zodat de race meer kijkers trekt. Die keuze werd bijvoorbeeld ook gemaakt in Las Vegas, waar onder de neonverlichting het circuit beter tot zijn recht kwam dan onder het daglicht.

Als de Formule 1 in de Spaanse hoofdstad onder kunstlicht gaat rijden, dan is dat niet helemaal een unicum voor de stad. Tijdens een demorun in juli van dit jaar over de straten van Madrid gaf Sergio Perez een oude Red Bull de sporen terwijl het donker was. Het leverde zoals de foto bovenaan dit artikel laat zien mooie beelden op.

Zoals gezegd staan er in 2024 zes nachtraces op de planning. Zo begint het F1-circus met twee nachtraces, achtereenvolgend in Bahrein en Jeddah. Deze worden ook nog in verband met de Ramadan op zaterdag verreden. De volgende nachtraces rijden de coureurs richting het einde van het jaar. Zo wordt er in Singapore in de avonduren gereden en sluiten we met een triple-header aan nachtraces af. Eerst in Las Vegas, waarna Qatar en Abu Dhabi de laatste twee Grands Prix van het jaar vormen.