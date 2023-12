Op dit moment ligt er een voorstel op tafel om van 2026 tot en met 2035 in de Spaanse hoofdstad te racen. Dat moet dan gebeuren rondom het IFEMA-expocentrum ten noordoosten van Madrid, in de buurt van het vliegveld van Barajas. Het circuit van vijf kilometer zou het IFEMA-paviljoencomplex en het beursterrein, dat vaak gebruikt wordt voor tentoonstellingen en conferenties, gebruiken als start/finishlijn en als locatie voor het paddockcomplex. Het circuit zou dan ook over enkele straten rondom het complex lopen, waaronder de M-11 waardoor de coureurs langs het Valdebebas-trainingscomplex van Real Madrid en door het voormalige terrein van het Mad Cool-muziekfestival zouden scheuren.

De plannen kunnen rekenen op steun van het stads- en gemeentebestuur van Madrid, maar de race is op zoek naar externe investeerders zodat het volledig kan worden gefinancierd met privégeld. Motorsport.com heeft vernomen dat Fernando Alonso's voormalige manager, Luis Garcia Abad, een van de sleutelfiguren achter de deal is. Omdat de Formule 1 ook nog een deal heeft met Barcelona om tot en met 2026 een Grand Prix te organiseren, zou Spanje dat jaar gastheer zijn van twee F1-races. De race in Madrid zou dan de Madrileense Grand Prix worden. De handelsmerken 'Formule 1 Grand Prix van Madrid' en 'Grand Prix van Madrid' werden in maart van dit jaar geregistreerd.

De komst van de Grand Prix van Madrid zou wel de druk opvoeren op de race in Barcelona. De Formule 1 probeert immers meer balans te vinden in de kalender en door een verschuiving van meer races in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten moet het aantal Europese races ingeperkt worden. "Je kunt nooit nooit zeggen, maar twee races in Spanje is erg ingewikkeld", zei Formule 1-baas Stefano Domenicali toen de gesprekken over een race in Madrid van start gingen. "Er is veel interesse [vanuit Madrid] maar het is ook waar dat we ons op dit moment richten op Barcelona. Zij hebben een contract en we hebben een sterke band."