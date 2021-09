Wolff: "Bottas verdiende het om bij ons te blijven"

Maandag kwam eindelijk de bevestiging van wat iedereen al wist. Valtteri Bottas stapt de komende winter over van Mercedes naar Alfa Romeo, waar hij een meerjarige deal getekend heeft. Het was voor Mercedes de manier om poulain George Russell kans te geven op promotie. De bevestiging daarvan wordt op korte termijn verwacht. Opmerkelijk is dat Toto Wolff stelt dat Bottas eigenlijk een langer verblijf bij zijn huidige werkgever had moeten krijgen.

“Dit is niet een eenvoudig proces of een makkelijke beslissing geweest voor ons”, zei Wolff. “Valtteri heeft de afgelopen vijf seizoenen geweldig werk voor ons gedaan en hij heeft een essentiële bijdrage geleverd aan ons succes en de groei van het team. Samen met Lewis heeft hij de grenzen verlegd wat betreft de samenwerking tussen teamgenoten. Dat is een zeer waardevol wapen geweest in het behalen van kampioenschappen en daarmee hebben we record verbroken.”

Opmerkelijk is dat Wolff de samenwerking met Bottas opgezegd heeft om George Russell een kans te bieden, maar dat de Fin wel een langer verblijf verdiend zou hebben: “Hij zou het zeker verdiend hebben om langer bij dit team te blijven, daarom ben ik blij dat hij een mooie uitdaging gevonden heeft bij Alfa waar hij op topniveau kan presteren. Wanneer het zover is, zal hij ons team verlaten met het respect van het complete team. Hij blijft voor altijd onderdeel van de Mercedes-familie.”

Bottas haalde met Mercedes negen overwinningen in de Formule 1. De laatste was de Grand Prix van Rusland in 2020. Het is nog niet duidelijk wie de teamgenoot van Bottas bij Alfa Romeo wordt, waar hij de opvolger is van zijn afzwaaiende landgenoot Kimi Raikkonen. Antonio Giovinazzi zit op de schopstoel, mogelijk wordt die plek overgenomen door Nyck de Vries. Ook Alex Albon was in beeld, maar het is inmiddels waarschijnlijker dat hij bij Williams terugkeert in de Formule 1.