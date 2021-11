De vermeende uitspraken van Toto Wolff over een opzettelijke botsing tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen verschenen eerder deze week in de Daily Mail. “Als het aankomt op de laatste race in Abu Dhabi en ze tegen elkaar racen voor de titel, dan gaat degene met een voorsprong absoluut hetzelfde proberen als in de jaren met Senna en Prost”, citeerde de Engelse krant Wolff. “Als je om het kampioenschap strijdt en je je kansen ziet vervagen omdat de ander je inhaalt, welke tool heb je dan nog naast ervoor zorgen dat hij niet kan inhalen? We hebben het gezien bij Schumacher en Villeneuve, we zagen het twee keer met Senna en Prost.”

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageerde teleurgesteld op deze quotes, maar Wolff stelt nu dat zijn uitspraken niet in het juiste perspectief zijn geplaatst. “Het wordt allemaal opgeblazen door journalisten”, vertelt de Mercedes F1-topman in Mexico. “Je stelt de juiste vragen en dan krijg je antwoorden die als controversieel en polariserend gezien kunnen worden. Dat is geweldig voor de sport. Ik denk dat de rivaliteit tussen de teams en coureurs belangrijk is voor het verhaal van de sport.”

“Ik ben gequote dat het zou eindigen in een crash. Dat heb ik nooit gezegd”, benadrukt Wolff. “Dit is wat ik heb gezegd: ‘als het aankomt op de laatste race en het gaat om het verdedigen van je positie, dan zie ik deze jongens hard tegen elkaar racen. Of dat kan eindigen in een crash? Ik denk dat dat zou kunnen’. Ik heb dus nooit gezegd dat het in een botsing gáát eindigen. Dingen worden soms uit hun verband getrokken, maar is dat niet prachtig voor de Formule 1?”

In hetzelfde interview met de Daily Mail zou Wolff Horner ook een ‘protagonist’ hebben genoemd. Daarop kaatste de Red Bull-teambaas de bal terug, door de Oostenrijker als een ‘antagonist’ te omschrijven. Dat betekent: een personage dat er alles aan doet opdat de protagonist zijn doel niet kan bereiken. Geconfronteerd met dat woord, zegt Wolff: “Ik weet eerlijk gezegd niet wat dat betekent. Ik heb alleen maar gezegd dat hij net een acteur is”.

Hoewel Wolff al het hele jaar verbaal in de clinch ligt met Horner, respecteert hij zijn concurrent wel. “Hij geniet op dezelfde manier als ik van de strijd, ook al zijn we twee totaal verschillende personen. Ik probeer me meer te focussen op wat belangrijk is, zonder te veel te denken aan hoe ik wil dat de buitenwereld me ziet. Dat maakt ons misschien verschillend, maar ik heb veel respect voor zijn werk als teambaas en hij draagt bij aan de show”, besluit Wolff over Horner.

