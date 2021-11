Horner: Teleurstellend om opmerking Wolff over bewuste crash te horen

Het Formule 1-seizoen 2021 levert naast een prachtstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton ook een woordenstrijd op tussen de teambazen Horner en Wolff. Laatstgenoemde heeft recent laten weten dat hij rekening houdt met een bewuste crash à la Senna versus Prost als de slotrace in Abu Dhabi beslissend is. "Ik vind het teleurstellend om zoiets te horen", begint Horner tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "We willen een eerlijk gevecht tot het einde van dit seizoen. Iedere coureur wil het kampioenschap op de baan winnen en wij zijn al helemaal een team van pure racers."

'Als we de klus dit jaar kunnen klaren - en dat wordt nog een hele opgave - dan willen we niet winnen door een crash van beide coureurs. We hebben al genoeg van die aanvaringen gezien dit seizoen", refereert Horner aan de momenten op Silverstone en Monza. In dat opzicht gaan de gedachten van de teambaas liever terug naar twee weken geleden. "In Austin zagen we juist een geweldig gevecht tussen twee coureurs die zo'n beetje het hoogst mogelijke niveau aantikten. Als we voor het einde van dit seizoen nog een paar van zulke races krijgen, dan is de Formule 1 als geheel de allergrootste winnaar. Niemand wil immers dat het kampioenschap wordt beslist in de grindbak."

Horner glimlacht om speldenprik Wolff

Wolff hield het in zijn media-uitlatingen niet alleen bij het voorspellen van de slotrace. Zo voegde de Mercedes-teambaas toe dat hij Horner als een "protagonist" uit theatervoorstellingen ziet. Het is een opmerking waar de Red Bull-voorman best om kan glimlachen. "We weten allemaal dat Toto veel te melden heeft, maar ik was eigenlijk best vereerd door deze opmerking. Als je kijkt naar de betekenis van het woord protagonist dan is dat nog niet zo verkeerd. En een protagonist heeft ook altijd een antagonist nodig", kaatst Horner de bal terug. Het woord antagonist betekent letterlijk 'personage dat er alles aan doet opdat de protagonist zijn doel niet kan bereiken'. Volgens Horner past die definitie prima bij zijn tegenstrever Wolff. "Je kunt zeggen dat Toto die rol best aardig invult, ja."

Alhoewel Horner iedere week vrolijk meedoet aan het verbale spel voegt hij toe dat Red Bull Racing toch liever tussen de witte lijnen antwoordt. "Het gaat er vooral om wat er op het circuit gebeurt. Toto vindt het leuk om hier en daar met wat opmerkingen te strooien, maar uiteindelijk is dat allemaal ruis. Ik neem het in ieder geval met een korreltje zout of zie zijn woorden - zoals in dit geval - zelfs als een compliment", sluit de Red Bull-teambaas met een lach af.

