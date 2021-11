Wolff sluit opzettelijke crash Hamilton en Verstappen in slotrace niet uit

De strijd om de F1-wereldtitel zou in 2021 eindelijk weer eens in de laatste race beslist kunnen worden. Max Verstappen en Lewis Hamilton geven elkaar het hele seizoen al amper iets toe en dat heeft ertoe geleid dat de Red Bull Racing-coureur met nog vijf races te gaan een voorsprong van twaalf punten heeft. De twee titelkandidaten hebben dit seizoen al de nodige rechtstreekse duels met elkaar uitgevochten en dat ging lang niet altijd goed. Op Silverstone leidde dat tot een zware crash voor Verstappen, terwijl ze in Monza allebei uitvielen na een nieuwe aanvaring.

Toch is Toto Wolff er niet gerust op dat het daar bij blijft. “Als het aankomt op de laatste race in Abu Dhabi en ze tegen elkaar racen voor de titel, dan gaat degene met een voorsprong absoluut hetzelfde proberen als in de jaren met Senna en Prost”, concludeert de teambaas van Mercedes in gesprek met de Daily Mail. Hij ziet Monza als een voorproefje, waarbij Verstappen Hamilton uit de race tikte. “Als je om het kampioenschap strijdt en je kansen ziet vervagen omdat de ander je inhaalt, welke tool heb je dan nog naast ervoor zorgen dat hij niet kan inhalen? We hebben het gezien bij Schumacher en Villeneuve, we zagen het twee keer met Senna en Prost. Ik zou nooit de instructie geven om met iemand te crashen, maar als het aankomt op de laatste race en degene vooraan kampioen wordt, dan zullen ze hard tegen elkaar racen.”

Wolff voelt niet de behoefte om tussen Hamilton en Verstappen te gaan staan in een poging om de situatie onder controle te houden. “Ik denk niet dat je het kan managen met Hamilton en Verstappen. Ik denk ook niet dat je dat moet willen, want zij zijn de gladiatoren in hun machines. Dat is wat deze sport zo interessant maakt, want het zit in onze natuur dat we niet van confrontatie houden en tegelijkertijd zijn we benieuwd om te zien hoe die relatie zich ontwikkelt. Confronteren ze elkaar als ze crashen? Wat gaan ze zeggen? Kijken ze elkaar in de ogen? We gaan er niet tussen staan. Hun relatie is een zaak van de individuen.”

"Er werd gewoon weer een krantenkop verzonnen"

De clashes hebben eerder dit jaar voor de nodige spanningen tussen Mercedes en Red Bull gezorgd. Red Bull was furieus door de manier waarop Hamilton en Mercedes de zege in Groot-Brittannië vierden, terwijl Mercedes met de beschuldigende vinger naar Verstappen wees na de botsing in Italië. Bij dat incident kwam het rechter achterwiel van de Nederlander op de helm van Hamilton terecht. Ondanks een stijve nek ging de zevenvoudig wereldkampioen daags na de crash naar het Met Gala in New York, wat Helmut Marko de uitspraak ontlokte dat er een show werd opgevoerd rond Hamiltons fysieke gesteldheid.

Wolff kan dat niet bepaald waarderen. “Wat is vervelender? Een impact van 50G, of een auto op je hoofd? Ze zijn allebei ongeschonden uitgestapt. Dat was de consequentie, dus prima, we gaan door”, zei de Oostenrijker. “Lewis heeft nooit de stervende zwaan gespeeld en ook hebben wij nooit gezegd dat hij zwaar geblesseerd is geraakt. Dat kan wel gebeuren als een auto van 750 kilogram op je hoofd eindigt, ook al is dat slechts kortstondig. Hij had een stijve nek of een stijf lichaam, maar dat is waar ze rijkelijk voor worden betaald. Een pantomime-speler bij Red Bull [Marko] voelde de noodzaak om te reageren en zei dat Lewis zich goed genoeg voelde om naar het Met Gala te gaan. Maar wij hebben nooit gezegd dat hij zwaar aangeslagen was. Er werd gewoon weer een krantenkop verzonnen.”

Video: Arie Luyendyk analyseert de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen