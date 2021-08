Volgend seizoen wordt een geheel nieuw technisch reglement in de koningsklasse van de autosport geïntroduceerd, met als doel om de coureurs meer met elkaar te laten strijden. Om dat te bereiken moeten de auto’s elkaar beter kunnen volgen en daarvoor is het aloude principe van het grondeffect van stal gehaald. Hoewel er op het onlangs gepresenteerde model van de 2022-wagen geen Drag Reduction System te zien was, hebben de F1-bazen besloten om dat inhaalsysteem in ieder geval voor één seizoen te behouden. Het is de bedoeling dat het hulpmiddel daarna wordt afgeschaft.

Zak Brown, CEO en teambaas van McLaren, is optimistisch dat de nieuwe regels het gewenste effect zullen hebben, maar hij vindt het ook een goede beslissing om DRS nog even te behouden voor het geval de nieuwe auto's niet reageren zoals verwacht. “Uit alles wat ik van iedereen hoor, zowel binnen mijn team als daarbuiten, iedereen denkt dat de nieuwe regels zullen werken. Maar ik denk dat je het pas zeker weet als je op de baan bent”, zegt de Amerikaan. “Dus ik denk dat het een goed idee is om DRS in eerste instantie te behouden. En dan – net als bij de sprintrace – moeten we de auto’s op de baan zetten en erachter komen: heeft het precies gewerkt zoals voorgeschreven? Hebben ze aanpassingen nodig? Hebben ze DRS nodig? En hebben we dat nodig voor een kortere of langere periode? Iedereen denkt in concepten; wat is ontworpen zou moeten werken, maar we zullen het pas weten als we [er mee] het circuit op gaan.”

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht dat DRS mogelijk overbodig zal worden, maar is van mening dat het systeem in de afgelopen jaren zijn waarde heeft bewezen. "DRS is ingevoerd omdat de auto’s heel erg efficiënt waren en de coureurs niet in staat waren om elkaar te volgen en in te halen", aldus de Oostenrijker. “Het DRS-effect is eigenlijk iets wat nu nog niet helemaal begrepen wordt. Het is een aerodynamisch hulpmiddel en eigenlijk best aantrekkelijk. Maar als je in de toekomst makkelijker kunt volgen, dan is DRS overbodig. Maar nu is het nog een fantastisch onderdeel van de show.”