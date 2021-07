Foto's: Zo ziet de Formule 1-auto van 2022 er op ware grootte uit

Het model is speciaal in opdracht van de Formula One Group gemaakt en op Silverstone voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië onthuld. De meest opvallende kenmerken van de bolide zijn de platte neus, de aero-covers over de wielen, de grote voorvleugel met geïntegreerde end plates, en een zeer opvallende achtervleugel.

De wagen zou eigenlijk al dit seizoen debuteren, maar de introductie werd vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. De Formule 1 hoopt met het nieuwe ontwerp het racen weer aantrekkelijk te maken en vooral het inhalen te verbeteren. Met de huidige auto’s is inhalen erg moeilijk omdat alle aerodynamica op en aan de auto voor veel ‘vuile lucht’ zorgt die de achterliggers hindert. Door voor een auto met grondeffect te kiezen hoopt de Formule 1 die vuile lucht te beperken en dus meer close racing te krijgen.

Nikolas Tombazis, hoofd technische zaken van de FIA voor eenzitters, zei bij de onthulling van het concept dat het grondeffect de juiste keuze was. “We willen het mogelijk maken dat auto’s meer tegen elkaar racen en elkaar beter kunnen volgen. We willen spannendere gevechten hebben”, aldus de Griek. “En we willen banden hebben die het mogelijk maken om met elkaar te vechten, zonder dat ze slijten of maar heel beperkt in staat zijn om aan te kunnen vallen.”

Wat vooral opvalt aan de nieuwe wagen, is het ontbreken van allerlei vleugeltjes en vinnetjes. “Ze zijn eenvoudiger dan de huidige auto's omdat veel van de kleine onderdelen zijn verwijderd: vooral voor de sidepods, de voorvleugels zijn eenvoudiger”, legt Tombazis uit. “En er is een diffuser die recht onder de auto doorloopt, een soort van venturi-tunnels die van voor naar achter onder de sidepods doorlopen.”

Het is niet voor het eerst dat we een model krijgen te zien van de 2022-wagen. Al in 2019 doken computer graphics op en er was zelfs al een windtunnelmodel klaar. Het huidige model lijkt opmerkelijk veel op dat model. Toch is het zeer waarschijnlijk dat de werkelijke auto’s er volgend jaar anders uit zullen zien. De teams zijn hard bezig met hun eigen modellen en zullen zeker hun eigen draai geven aan het ontwerp.

