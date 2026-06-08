Winnaars en verliezers van de chaotische Grand Prix van Monaco

De Formule 1 heeft Monaco weer achter zich gelaten, maar de nasleep van een dramatische editie van de lokale Grand Prix zal nog wel even voelbaar blijven. Van een indrukwekkende pole-position voor Andrea Kimi Antonelli tot een nieuwe tegenvaller voor George Russell: dit zijn de grootste winnaars en verliezers van het weekend.

Winnaar: Andrea Kimi Antonelli

Kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli blijft indruk maken. De jonge Italiaan lijkt nauwelijks last te hebben van de druk die komt kijken bij een titelstrijd en zette in Monaco misschien wel zijn meest complete weekend van het seizoen neer.

Terwijl teamgenoot George Russell niet verder kwam dan de zesde startplaats, verraste Antonelli vriend en vijand met een pole-position. Daarmee hield hij Max Verstappen achter zich, iets waarvan zelfs Mercedes intern niet had verwacht dat het mogelijk zou zijn.

De nieuwe prins van Monaco? Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Op een circuit als Monaco is kwalificatie vaak het belangrijkste deel van het weekend, maar Antonelli moest het vervolgens ook nog afmaken. Dat deed hij met een sterke start en een foutloze race, ondanks meerdere safety cars en een rode vlag.

Na Monaco bedraagt zijn voorsprong in het kampioenschap liefst 66 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt nog eens twee punten daarachter. Een stand die maar weinig mensen vooraf hadden voorspeld.

Verliezer: George Russell

Aan de andere kant van de Mercedes-garage blijft George Russell worstelen. De Brit beleeft een moeilijke periode en liet na afloop duidelijk merken dat de frustratie hoog zit.

Russell kwalificeerde zich slechts als zesde, ruim achter Antonelli. Toch leek een goed resultaat mogelijk. Door het uitvallen van Verstappen en een succesvolle undercut op Isack Hadjar had hij uitzicht op een podium.

George Russell had een baalweekend. Foto door: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Dat scenario viel echter volledig in duigen. Russell behoorde tot de vele coureurs die werden betrapt op het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat. Vervolgens zorgde een communicatiefout met zijn team ervoor dat hij zijn tijdstraf niet correct uitvoerde. Het gevolg was een drive-through penalty na de herstart, waarmee zijn race definitief verloren was.

De Grand Prix van Spanje komt voor Russell op het juiste moment. Op een totaal ander circuit waar Mercedes prima uit de voeten kan, krijgt hij direct de kans om zich te herpakken. De vraag is alleen of iemand Antonelli op dit moment nog kan stoppen.

Winnaar: Lewis Hamilton

Wat een verschil kan een jaar maken. Waar eind 2025 nog serieuze twijfels bestonden over Hamiltons toekomst in de Formule 1, lijkt de zevenvoudig wereldkampioen weer helemaal terug.

Met een auto die beter bij zijn rijstijl past en een technische staf die volledig op één lijn zit met zijn wensen, haalt Hamilton opnieuw het maximale uit zijn materiaal. In Monaco resulteerde dat in zijn tweede tweede plaats op rij, waarbij hij ook nog eens sterker voor de dag kwam dan thuisfavoriet Charles Leclerc.

Jong en oud op het podium van Monaco. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Het leverde bovendien een opmerkelijk podium op. Hamilton stond naast Antonelli en Hadjar, twee coureurs die samen nog altijd jonger zijn dan hijzelf.

Hamilton gaf na afloop aan dat hij mensen soms moeten helpen herinneren wie hij ook al weer is. Gezien zijn moeilijke jaren is het begrijpelijk dat er twijfels waren ontstaan, maar prestaties als deze bewijzen dat hij nog altijd tot de absolute top behoort.

Verliezer: Charles Leclerc

Charles Leclerc heeft inmiddels een geschiedenis met teleurstellingen in zijn thuisrace. De gemiste overwinning van 2022, toen Ferrari een strategische fout maakte, zal waarschijnlijk altijd de pijnlijkste blijven.

Toch zal ook Monaco 2026 hem nog lang bijblijven. Ferrari kende een lastig weekend en Leclerc had moeite om vertrouwen te vinden tijdens het remmen. Desondanks leek hij lange tijd mee te doen in de strijd om pole-position, totdat een tik tegen de muur bij het zwembadcomplex daar een einde aan maakte.

De beschadigde Ferrari SF-26 van Charles Leclerc. Foto door: Peter Fox/Getty Images

Ook de race verliep moeizaam. Uiteindelijk eindigde zijn middag voortijdig in de muur bij bocht 19, het gevolg van aanhoudende remproblemen. De situatie was zelfs zo opvallend dat remleverancier Brembo zich zondagavond genoodzaakt voelde een verklaring uit te geven.

"Van de vier remmen werkten er drie niet. In een Formule 1-auto is dat meestal geen goed teken", zei Leclerc met gevoel voor sarcasme.

Voor de Grand Prix van Spanje stapt hij over op dezelfde remconfiguratie als teamgenoot Hamilton.

Winnaar: Isack Hadjar

Een rustige middag bestaat zelden voor Isack Hadjar. Ook in Monaco zorgde de Fransman weer voor de nodige radiofragmenten.

Dat was dit keer niet zonder reden. Tijdens de race kampte hij met diverse problemen aan de aandrijflijn en de bestuurbaarheid van zijn Red Bull. Toch hield hij stand en wist hij zijn hoofd koel te houden wanneer het erop aankwam.

Isack Hadjar kende een verhitte race. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De beloning was een tweede podiumplaats in de Formule 1 en zijn eerste voor Red Bull Racing. Een resultaat dat hem verder kan helpen in zijn poging om definitief af te rekenen met de beruchte vloek van het tweede Red Bull-zitje.

Verliezer: Max Verstappen

Voor Max Verstappen zat de race er al vroeg op. De Nederlander viel direct na de start stil als gevolg van een probleem met de krachtbron, zo bevestigde teambaas Laurent Mekies.

Verstappen had geluk dat hij bij de sprint naar Sainte Devote niet werd geraakt door achteropkomende auto's, maar zag een sterk kwalificatieresultaat daardoor volledig verloren gaan.

Motorproblemen voor Max Verstappen. Foto door: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Toch zijn er ook positieve punten voor Red Bull. Op een circuit waar hobbels en hoge kerbstones traditioneel een zwak punt vormen voor de auto, was het team opvallend competitief. De Grand Prix van Spanje moet uitwijzen of Red Bull daadwerkelijk een stap voorwaarts heeft gezet.

Winnaar: Racing Bulls

Soms moet het geluk een handje helpen. Liam Lawson en Arvid Lindblad profiteerden optimaal van de timing van safety cars en reden naar respectievelijk de vijfde en zesde plaats, de beste resultaten uit hun Formule 1-carrières.

Arvid Lindblad en Liam Lawson vieren feest. Foto door: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Maar geluk alleen verklaart die prestatie niet. Lawson legde de basis met een sterke kwalificatie, terwijl Racing Bulls kort voor de start nog technische problemen moest oplossen om beide auto's überhaupt aan de race te laten deelnemen.

Ook Lindblad verdient lof. De enige rookie op de grid maakte gedurende het hele weekend geen enkele fout op het meest uitdagende circuit van de kalender.

Verliezer: Pierre Gasly

Pierre Gasly had eigenlijk bij de winnaars moeten staan. Na twee moeilijke weekenden sloeg de Fransman sterk terug met een uitstekende kwalificatie en een foutloze race die hem uitzicht bood op een podiumplaats.

Pierre Gasly voelde zich genaaid. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Een overtreding van de snelheidslimiet in de pitstraat gooide echter roet in het eten. De tijdstraf die daarop volgde kostte hem een podium en wierp hem terug van de derde naar de zevende plaats.

Alpine heeft inmiddels aangekondigd een verzoek tot herziening in te dienen. Zelfs als dat succesvol zou blijken, verandert dat niets aan het feit dat Gasly de unieke ervaring van een podium in Monaco definitief is misgelopen.