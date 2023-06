Williams erkent dat wederopstanding grotere klus is dan gedacht

Afgelopen winter is het management van Williams opnieuw op de schop gegaan. Er werd afscheid genomen van teambaas Jost Capito en technisch directeur FX Demaison. Voor laatstgenoemde heeft de Britse renstal nog altijd geen vervanger aangesteld, maar in de persoon van James Vowles is er wel een nieuwe teambaas. Hij is overgekomen van Mercedes in de hoop dat hij bij het team na enkele tegenvallende seizoenen voor een ommekeer kan zorgen. Maar zijn kennis van de technologie en werkwijze van huidige topteams heeft er ook geleid tot het besef hoe groot de achterstand echt is.

Vowles heeft inmiddels een duidelijk plan opgesteld voor het herstel van Williams, maar Dave Robson zegt dat de tijdlijn langer is dan dat het team aanvankelijk had verwacht. "Ik heb het volste vertrouwen in wat hij doet. De tijdlijn richting het daadwerkelijk zien van succes loopt mogelijk zelfs door tot na 2024", zegt de head of vehicle performance van het team uit Grove. "Er komt veel wederopbouw en herstructurering aan en zijn ervaring met hoe state of the art dat er echt uit moet ziet, is verhelderend geweest. Het betekent dat er veel werk te verzetten is, waarschijnlijk meer dan we hadden verwacht. Er is veel te doen, maar hij heeft alle goede dingen in gang gezet. Er is nu sprake van een overgangsperiode."

Kennis opdoen om in 2024 grote stap te zetten

Williams heeft dit jaar al een stapje voorwaarts gezet en kan geregeld meestrijden om punten. Wel is duidelijk dat de FW45 downforce mist ten opzichte van de concurrentie. De huidige situatie zorgt ervoor dat het team eigenlijk meer verbeteringen op de huidige auto wil zetten, terwijl het tegelijkertijd al gefocust is op een grote stap in 2024. "We zijn met beide bezig", antwoordt Robson op een vraag over of de focus vooral op dit jaar of op 2024 ligt. "Deze dingen zijn niet precies hetzelfde, maar in zekere zin ook weer wel. Het draait namelijk allebei om weten wat de zwakke plekken van de auto zijn en ervoor zorgen dat alles wat we dit jaar nog op de auto zetten ook doet wat we ervan verwachten. Dat is handig voor de grotere veranderingen die volgend jaar komen."

Robson concludeert dan ook dat Williams dit jaar vooral het pakket moet begrijpen en erachter moet komen wat nodig is om progressie te boeken. "Het draait nog steeds om leren. Dat is het belangrijkste", legt hij uit. "Het gaat erom de subtiliteiten te begrijpen die je in sommige bochten kunt tegenkomen waarom de auto zich niet gedraagt zoals de coureurs dat graag willen. Dat moeten we meenemen naar de fabriek om erachter te komen wat we moeten doen om het wel te laten werken. Ik denk dat we dat redelijk goed weten, maar het is natuurlijk niet makkelijk te realiseren."