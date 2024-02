Williams stuurt F1-auto voor 2024 de baan op voor shakedown

Voor Williams was het een verandering van strategie, aangezien zij normaliter een shakedown op het circuit van Silverstone afwerken. Dat deed het team uit Grove dit jaar niet vanwege onzekerheid over het weer. In plaats daarvan haalde het één dag voor de start van de officiële testdagen in Bahrein de FW46 van stal. Op beelden van het team op sociale media is te zien dat Logan Sargeant als eerste de auto aan de tand mocht voelen.

Williams, dat sinds vorig jaar onder leiding staat van teambaas James Vowles, hoopt dit jaar weer een stap vooruit te zetten na een veelbelovende sprong voorwaarts in 2023. De ontwikkeling van de FW45 werd relatief vroeg stopgezet zodat alle focus naar 2024 kon, waardoor de druk er vol op staat. Head of vehicle performance Dave Robson gaf eerder al aan dat de F1-auto voor 2024 er niet radicaal anders uit zou komen te zien ten opzichte van de FW45, maar met subtiele aanpassingen hopen zij dus steviger in het middenveld te staan.

Robson stelde dat de FW46 er van buitenaf vooral als een evolutie uitziet, waarbij de 'subtiliteiten hopelijk behoorlijk anders' zijn. Hij wilde met name dat de balanskarakteristieken van de bolide aangepast zouden worden in de hoop daarmee meer performance te vinden. "Dat gaat de testdagen in Bahrein nog uitdagender maken, omdat ik er vrij zeker van ben dat het niet exact zal doen waar we op hoopten", temperde hij de verwachtingen. "We zullen veel werk moeten verzetten om het te maximaliseren, maar hopelijk zien we enkele grote veranderingen in de performance, ook al ziet het er visueel niet radicaal uit."

Williams sloot het seizoen 2023 als nummer zeven bij de constructeurs af. Het was weer een stap vooruit voor het team van Alexander Albon en Sargeant, maar nog verre van het ultieme doel van Williams. De FW45 bleek met name snel op hogesnelheidscircuits zoals Spa-Francorchamps en Monza, maar worstelde juist op de technischere circuits. "Die was constant inconsistent", stelde Robson over de FW45. "Ik denk dat we kunnen voorspellen waar we het lastig zullen krijgen." Hij waarschuwt daarbij dat de wind, 'die ons meer pijn doet dan andere teams', opnieuw een effect zal hebben op de balans van de auto. "En dan zijn er nog bepaalde bochten, met name de langere, 180 gradenbochten, waar de wind in alle richtingen staat als je erdoorheen gaat", wijst hij afsluitend een van de grootste uitdagingen voor Williams aan.